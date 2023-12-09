Сколько зарабатывают в НАБУ

Сотрудники НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Заработная плата работников Национального антикоррупционного бюро Украины состоит из должностного оклада и разнообразных доплат — за выслугу лет, за научную степень, за доступ к государственной тайне, за специальное звание или ранг государственного служащего.

Размеры должностных окладов работников НАБУ устанавливаются в соответствии с размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. Должностные оклады работников центрального управления НАБУ в Киеве устанавливаются с коэффициентом 1,2.

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Какие оклады у руководителей НАБУ

Месячный должностной оклад директора НАБУ в 2022 году составлял 148 860 грн, в 2023 году — 161 040 грн (50 прожиточных минимумов).

Оклад заместителя директора НАБУ в 2022 году равнялся 119 088 грн, в 2023 году — 128 832 грн (40 прожиточных минимумов).

Руководитель управления внутреннего контроля, руководитель подразделения детективов в 2022 году имел оклад 89 316 грн, в 2023 — 96 624 грн (30 прожиточных минимумов).

Оклад руководителя управления НАБУ — 65 498 грн в 2022-м и 70 858 грн в 2023 году (22 прожиточных минимума).

Начальники отделов НАБУ в 2022 году имели оклад 59 544 грн, в 2023 году — 64 416 грн (20 прожиточных минимумов).

Директора территориальных управлений имели соответственно 74 430 грн и 80 520 грн (30 прожиточных минимумов).

Какие доплаты к окладу получают в НАБУ

Работникам НАБУ ежемесячно начисляются доплаты к должностному окладу.

Доплата за выслугу лет: при наличии стажа работы до 5 лет — 15% должностного оклада; более 5 лет — 20%; более 10 лет — 30%; более 15 лет — 40%; более 20 лет — 50%; более 25 лет — 60%; более 30 лет — 70%; более 35 лет — 80%.

Доплата за степень доктора философии (кандидата наук) или доктора наук: 15% и 20% соответственно.

Доплата за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне, в зависимости от степени секретности информации: сведения и их носители, имеющие степень секретности "особой важности" или "совершенно секретно" — 10%; степень секретности "секретно" — 5%.

Также есть доплаты за специальное звание и ранг государственного служащего.

За подготовку решений и выводов государственного эксперта по тайнам ежемесячно устанавливается надбавка к должностному окладу в размере 20%.

Также работникам НАБУ предоставляется помощь к отпуску и материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов.

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