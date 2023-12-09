Скільки заробляють в НАБУ

Співробітники НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Заробітна плата працівників Національного антикорупційного бюро України складається з посадового окладу та різноманітних доплат — за вислугу років, за науковий ступінь, за доступ до державної таємниці, за спеціальне звання або ранг державного службовця.

Розміри посадових окладів працівників НАБУ встановлюються відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Посадові оклади працівників центрального управління НАБУ в Києві встановлюються з коефіцієнтом 1,2.

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Які оклади у керівників НАБУ

Місячний посадовий оклад директора НАБУ в 2022 році складав 148 860 грн, у 2023 році — 161 040 грн (50 прожиткових мінімумів).

Оклад заступника директора НАБУ в 2022 році дорівнював 119 088 грн, в 2023 році — 128 832 грн (40 прожиткових мінімумів).

Керівник управління внутрішнього контролю, керівник підрозділу детективів у 2022 році мав оклад 89 316 грн, у 2023-му — 96 624 грн (30 прожиткових мінімумів).

Оклад керівника управління НАБУ — 65 498 грн в 2022-му і 70 858 грн у 2023 році (22 прожиткових мінімума).

Начальники відділів у НАБУ в 2022 році мали оклад 59 544 грн, в 2023 році — 64 416 грн (20 прожиткових мінімумів).

Директори територіальних управлінь мали відповідно 74 430 грн і 80 520 грн (30 прожиткових мінімумів).

Які доплати до окладу отримують в НАБУ

Працівникам НАБУ щомісячно нараховуються доплати до посадового окладу.

Доплата за вислугу років: за наявності стажу роботи до 5 років — 15% посадового окладу; більше 5 років — 20%; більше 10 років — 30%; більше 15 років — 40%; більше 20 років — 50%; більше 25 років — 60%; більше 30 років — 70%; більше 35 років — 80%.

Доплата за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук: 15% і 20% відповідно.

Доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "особливої важливості" або "цілком таємно" — 10%; ступінь секретності "таємно" — 5%.

Також є доплати за спеціальне звання та ранг державного службовця.

За підготовку рішень та висновків державного експерта з питань таємниць щомісячно встановлюється надбавка до посадового окладу у розмірі 20%.

Також працівникам НАБУ надається допомога до відпустки та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

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