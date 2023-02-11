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Цена ниже 70 грн: когда в украинских супермаркетах подешевеют яйца

11 февраля 2023 12:45
lis.jpg - Ксения Лисновская
Цена на яйца – когда в украинских супермаркетах упадет стоимость
Стоимость упадет после роста объемов производства
lis.jpg - Ксения Лисновская

Украинские супермаркеты снизят цены на куриные яйца в марте текущего года, а более ощутимо — после Пасхи. Эксперты утверждают, что это станет возможно благодаря увеличению предложений на рынке на фоне роста объемов производства.

Об этом рассказали в ассоциации "Союз птицеводов Украины" и в Институте аграрной экономики.

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Какая сейчас ситуация

Так, по мнению специалистов Института аграрной экономики, нынешняя стоимость куриных яиц будет держаться до Пасхальных праздников, то есть до 16 апреля 2023, когда украинцы будут праздновать дату по православному календарю. Речь идет об уровне 70,60 – 71,50 гривны за десяток.

"Поголовье кур-несушек обновляется каждую весну, но в 2022 году из-за тяжелой ситуации в стране произошел технологический перерыв. В ближайшие месяцы производство яиц будет расти, ведь начнут нестись те курицы-несушки, поголовье которых возобновили на предприятиях полгода назад", — объясняют эксперты.

Уменьшение цен будет происходить более ощутимо с середины апреля, поскольку перебои с электричеством из-за обстрелов до сих пор являются фактором влияния на ситуацию.

Последнее серьезно нарушает технологические процессы. Резервные источники питания повышают себестоимость производства продукции, увеличивая риски потери поголовья птицы из-за возможных сбоев в их работе. Основным отрицательным фактором, влияющим на птицеводство, является война.

Какие будут цены на яйца

По прогнозам, в ближайшие два месяца ценники могут стать меньше, однако не больше, чем на 10-15%.

Стоимость куриных яиц в супермаркетах в первом полугодии 2023 года будет такой:

  • февраль — в среднем цена будет на уровне 74,15 грн за десяток;
  • перед Пасхальными праздниками — 66,74 – 63,03 грн за десяток;
  • после Пасхи (во второй половине апреля) — 48,20 – 44,49 грн.

Осенью после резкого удорожания стоимости куриных яиц на полках магазинов и вмешательства правительства в ценовую политику ценники начали немного снижаться. Однако очередные атаки по инфраструктуре поставили под угрозу такую тенденцию.

Напомним, в украинских супермаркетах после праздников поползли вверх ценники на некоторые виды мяса. Так, с начала года курятина и говядина прибавили в стоимости несколько гривен.

В январе 2023 года в украинских супермаркетах заметно снизились цены на некоторые "стратегические" продукты. За месяц подешевело большинство круп. В частности, в декабре 2022 года средняя цена гречневой крупы в магазинах составила 73,85 грн. за один килограмм, а в январе текущего года стоимость упала до 68,73 грн.

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