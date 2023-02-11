Ціна на яйця — коли в українських супермаркетах впаде вартість

Вартість впаде після зростання обсягів виробництва

Українські супермаркети трохи знизять ціни на курячі яйця у березні поточного року, а більш відчутно — після Великодня. Експерти стверджують, що це стане можливо завдяки збільшенню пропозицій на ринку на тлі зростання обсягів виробництва.

Про це розповіли в асоціації "Союз птахівників України" та в Інституті аграрної економіки.

Яка зараз ситуація

Так, на думку фахівців Інституту аграрної економіки, нинішня вартість курячих яєць буде утримуватися до Великодніх свят, тобто до 16 квітня 2023 року, коли українці святкуватимуть дату за православним календарем. Йдеться про рівень 70,60 – 71,50 гривень за десяток.

"Поголів’я курей-несучок оновлюється щовесни, але у 2022 році через важку ситуацію в країні відбулася технологічна перерва. У найближчі місяці виробництво яєць зростатиме, адже почнуть нестись ті курки-несучки, поголів’я яких відновили на підприємствах пів року тому", — пояснюють експерти.

Зменшення цін відбуватиметься більш відчутно з середини квітня, оскільки перебої з електрикою через обстріли досі є фактором впливу на ситуацію.

Останнє серйозно порушує технологічні процеси. Резервні джерела живлення підвищують собівартість виробництва продукції, збільшуючи ризики втрати поголів’я птиці через можливі збої у їхній роботі. Основним негативним чинником, який впливає на птахівництво, є війна.

Які будуть ціни на яйця

За прогнозами, у найближчі два місяці цінники можуть стати меншими, проте не більше, ніж на 10-15%.

Вартість курячих яєць у супермаркетах у першому півріччі 2023 року буде такою:

лютий — у середньому ціна буде на рівні 74,15 грн за десяток;

перед Великодніми святами — 66,74 – 63,03 грн за десяток;

після Великодня (у другій половині квітня) — 48,20 – 44,49 грн.

Восени після різкого здорожчання вартості курячих яєць на полицях магазинів та втручання уряду у цінову політику цінники почали трохи знижуватися. Проте чергові атаки по інфраструктурі поставили під загрозу таку тенденцію.

Нагадаємо, в українських супермаркетах після свят поповзли вгору цінники на деякі види м'яса. Так, з початку року курятина та яловичина додали у вартості кілька гривень.

У січні 2023 року в українських супермаркетах доволі помітно знизилися ціни на деякі "стратегічні" продукти. За місяць здешевшала більшість круп. Зокрема, у грудні 2022 року середня ціна гречаної крупи у магазинах становила 73,85 грн за один кілограм, а в січні поточного року вартість впала до 68,73 грн.