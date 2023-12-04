Цена судейской мантии, или сколько зарабатывают главы окружных судов в Украине. Черкасский ОАС
Судьи в Украине зарабатывают неплохо. А руководители судов — и подавно. Даже в регионах.
Для искоренения коррупции в судебной системе этого мало. Однако далеко не каждый профессионал в Украине зарабатывает такие деньги.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат руководства Черкасского окружного административного суда.
Сколько зарабатывает глава Черкасского окружного административного суда
|январь 2022
|187 519 грн
|февраль 2022
|118 298
|март 2022
|118 297
|апрель 2022
|171 899
|май 2022
|64 644
|июнь 2022
|124 100
|июль 2022
|112 993
|август 2022
|193 879
|сентябрь 2022
|43 213
|октябрь 2022
|118 619
|ноябрь 2022
|183 241
|декабрь 2022
|54 091
|январь 2023
|204 977
|февраль 2023
|100 234
|март 2023
|439 087
|апрель 2023
|110 986
|май 2023
|216 170
|июнь 2023
|75 672
|июль 2023
|140 700
|август 2023
|84 571
|сентябрь 2023
|95 386
|октябрь 2023
|104 607
Сколько зарабатывает замглавы Черкасского окружного административного суда
|январь 2022
|90 226 грн
|февраль 2022
|100 955
|март 2022
|105 916
|апрель 2022
|95 819
|май 2022
|101 171
|июнь 2022
|198 934
|июль 2022
|72 358
|август 2022
|101 496
|сентябрь 2022
|102 881
|октябрь 2022
|127 937
|ноябрь 2022
|88 824
|декабрь 2022
|132 885
|январь 2023
|83 081
|февраль 2023
|107 517
|март 2023
|145 148
|апрель 2023
|53 759
|май 2023
|0,00
|июнь 2023
|0,00
|июль 2023
|0,00
|август 2023
|84 571
|сентябрь 2023
|95 386
|октябрь 2023
|104 607
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