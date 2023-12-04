Сколько зарабатывают главы окружных судов в Украине

Судья. Фото: sud.ua

Судьи в Украине зарабатывают неплохо. А руководители судов — и подавно. Даже в регионах.

Для искоренения коррупции в судебной системе этого мало. Однако далеко не каждый профессионал в Украине зарабатывает такие деньги.

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Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

В этот раз публикуем статистику зарплат руководства Черкасского окружного административного суда.

Сколько зарабатывает глава Черкасского окружного административного суда

январь 2022 187 519 грн февраль 2022 118 298 март 2022 118 297 апрель 2022 171 899 май 2022 64 644 июнь 2022 124 100 июль 2022 112 993 август 2022 193 879 сентябрь 2022 43 213 октябрь 2022 118 619 ноябрь 2022 183 241 декабрь 2022 54 091 январь 2023 204 977 февраль 2023 100 234 март 2023 439 087 апрель 2023 110 986 май 2023 216 170 июнь 2023 75 672 июль 2023 140 700 август 2023 84 571 сентябрь 2023 95 386 октябрь 2023 104 607

Сколько зарабатывает замглавы Черкасского окружного административного суда

январь 2022 90 226 грн февраль 2022 100 955 март 2022 105 916 апрель 2022 95 819 май 2022 101 171 июнь 2022 198 934 июль 2022 72 358 август 2022 101 496 сентябрь 2022 102 881 октябрь 2022 127 937 ноябрь 2022 88 824 декабрь 2022 132 885 январь 2023 83 081 февраль 2023 107 517 март 2023 145 148 апрель 2023 53 759 май 2023 0,00 июнь 2023 0,00 июль 2023 0,00 август 2023 84 571 сентябрь 2023 95 386 октябрь 2023 104 607

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