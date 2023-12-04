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Цена судейской мантии, или сколько зарабатывают главы окружных судов в Украине. Черкасский ОАС

4 декабря 2023 06:36
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Сколько зарабатывают главы окружных судов в Украине
Судья. Фото: sud.ua
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Судьи в Украине зарабатывают неплохо. А руководители судов — и подавно. Даже в регионах.

Для искоренения коррупции в судебной системе этого мало. Однако далеко не каждый профессионал в Украине зарабатывает такие деньги.

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Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

В этот раз публикуем статистику зарплат руководства Черкасского окружного административного суда.

Сколько зарабатывает глава Черкасского окружного административного суда

январь 2022 187 519 грн
февраль 2022 118 298
март 2022 118 297
апрель 2022 171 899
май 2022 64 644
июнь 2022 124 100
июль 2022 112 993
август 2022 193 879
сентябрь 2022 43 213
октябрь 2022 118 619
ноябрь 2022 183 241
декабрь 2022 54 091
январь 2023 204 977
февраль 2023 100 234
март 2023 439 087
апрель 2023 110 986
май 2023 216 170
июнь 2023 75 672
июль 2023 140 700
август 2023 84 571
сентябрь 2023 95 386
октябрь 2023 104 607

Сколько зарабатывает замглавы Черкасского окружного административного суда

январь 2022 90 226 грн
февраль 2022 100 955
март 2022 105 916
апрель 2022 95 819
май 2022 101 171
июнь 2022 198 934
июль 2022 72 358
август 2022 101 496
сентябрь 2022 102 881
октябрь 2022 127 937
ноябрь 2022 88 824
декабрь 2022 132 885
январь 2023 83 081
февраль 2023 107 517
март 2023 145 148
апрель 2023 53 759
май 2023 0,00
июнь 2023 0,00
июль 2023 0,00
август 2023 84 571
сентябрь 2023 95 386
октябрь 2023 104 607

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