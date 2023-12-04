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Ціна суддівської мантії, або скільки заробляють керівники окружних судів в Україні. Черкаський ОАС

4 грудня 2023 06:36
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Скільки заробляють голови окружних судів в Україні
Суддя. Фото: sud.ua
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

Судді в Україні заробляють непогано. А керівники судів — і поготів. Навіть в регіонах.

Певно, для викорінення корупції в судовій системі цього замало. Проте далеко не кожен професіонал в Україні заробляє такі гроші.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат керівництва Черкаського окружного адміністративного суду.

Скільки заробляє голова Черкаського окружного адміністративного суду

січень 2022 187 519  грн
лютий 2022 118 298
березень 2022 118 297
квітень 2022 171 899
травень 2022 64 644
червень 2022 124 100
липень 2022 112 993
серпень 2022 193 879
вересень 2022 43 213
жовтень 2022 118 619
листопад 2022 183 241
грудень 2022 54 091
січень 2023 204 977
лютий 2023 100 234
березень 2023 439 087
квітень 2023 110 986
травень 2023 216 170
червень 2023 75 672
липень 2023 140 700
серпень 2023 84 571
вересень 2023 95 386
жовтень 2023 104 607

Скільки заробляє заступник голови Черкаського окружного адміністративного суду

січень 2022 90 226  грн
лютий 2022 100 955
березень 2022 105 916
квітень 2022 95 819
травень 2022 101 171
червень 2022 198 934
липень 2022 72 358
серпень 2022 101 496
вересень 2022 102 881
жовтень 2022 127 937
листопад 2022 88 824
грудень 2022 132 885
січень 2023 83 081
лютий 2023 107 517
березень 2023 145 148
квітень 2023 53 759
травень 2023 0,00
червень 2023 0,00
липень 2023 0,00
серпень 2023 84 571
вересень 2023 95 386
жовтень 2023 104 607

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