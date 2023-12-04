Скільки заробляють голови окружних судів в Україні

Суддя. Фото: sud.ua

Судді в Україні заробляють непогано. А керівники судів — і поготів. Навіть в регіонах.

Певно, для викорінення корупції в судовій системі цього замало. Проте далеко не кожен професіонал в Україні заробляє такі гроші.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат керівництва Черкаського окружного адміністративного суду.

Скільки заробляє голова Черкаського окружного адміністративного суду

січень 2022 187 519 грн лютий 2022 118 298 березень 2022 118 297 квітень 2022 171 899 травень 2022 64 644 червень 2022 124 100 липень 2022 112 993 серпень 2022 193 879 вересень 2022 43 213 жовтень 2022 118 619 листопад 2022 183 241 грудень 2022 54 091 січень 2023 204 977 лютий 2023 100 234 березень 2023 439 087 квітень 2023 110 986 травень 2023 216 170 червень 2023 75 672 липень 2023 140 700 серпень 2023 84 571 вересень 2023 95 386 жовтень 2023 104 607

Скільки заробляє заступник голови Черкаського окружного адміністративного суду

січень 2022 90 226 грн лютий 2022 100 955 березень 2022 105 916 квітень 2022 95 819 травень 2022 101 171 червень 2022 198 934 липень 2022 72 358 серпень 2022 101 496 вересень 2022 102 881 жовтень 2022 127 937 листопад 2022 88 824 грудень 2022 132 885 січень 2023 83 081 лютий 2023 107 517 березень 2023 145 148 квітень 2023 53 759 травень 2023 0,00 червень 2023 0,00 липень 2023 0,00 серпень 2023 84 571 вересень 2023 95 386 жовтень 2023 104 607

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