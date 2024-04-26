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Цены на бензин сильно выросли, однако дизель дешевеет — какой будет стоимость топлива завтра

26 апреля 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 27 апреля — сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Цены на горючее снова изменились. Бензин на украинских АЗС сильно подорожал. Больше всего повысилась стоимость марки А-95+ — на 24 копейки. В то же время, дизтопливо и автогаз упали в цене — на 11 и 17 копеек соответственно.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 27 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 27 апреля

По данным мониторингового сайта, 27 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 58,68 грн/л;
  • А-95 — 55,18 грн/л;
  • А-92 — 52,09 грн/л;
  • дизельное топливо — 54,16 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,63 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 57,83 грн/л;
  • А-95 — 54,36 грн/л;
  • А-92 — 51,44 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 54,51 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,97 грн/л.
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Цены на топливо в Украине на 27 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 27 апреля

27 апреля топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 54,28 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС "Укр-петроль" — 51,79 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,12 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, мы писали, как правильно ездить по плохим весенним дорогам, чтобы уберечь автомобиль. Иногда всем водителям приходится ездить по плохим дорогам — разбитым асфальтным или вообще без покрытия. Для каждого из видов существует своя методика преодоления, помогающая уберечь машину от поломок.

Также эксперты назвали самые надежные годы выпуска Toyota Camry. Toyota Camry считается экономичным и надежным семейным седаном.

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