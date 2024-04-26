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Ціни на бензин сильно зросли, проте автогаз та дизель дешевшає — якою буде вартість пального завтра

26 квітня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 27 квітня — скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправна станція у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Ціни на пальне знову змінилися. Бензин на українських АЗС сильно здорожчав. Найбільше підвищилась вартість марки А-95+ — на 24 копійки. Водночас дизпаливо та автогаз упали в ціні — на 11 та 17 копійок відповідно.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 27 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 27 квітня

За даними моніторингового сайту, 27 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 58,68 грн/л;
  • А-95 — 55,18 грн/л;
  • А-92 — 52,09 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,16 грн/л;
  • скраплений газ — 27,63 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 57,83 грн/л;
  • А-95 — 54,36 грн/л;
  • А-92 — 51,44 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 54,51 грн/л;
  • скраплений газ — 27,97 грн/л.
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Ціни на пальне в Україні станом на 27 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 27 квітня

27 квітня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авиас" — 54,28 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Укр-петроль" — 51,79 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 55,12 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

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Нагадаємо, ми писали, як правильно їздити поганими весняними дорогами, щоб вберегти автомобіль. Інколи всім водіям доводиться їздити поганими дорогами — розбитими асфальтовими або взагалі без покриття. Для кожного з видів існує своя методика подолання, що допомагає вберегти машину від поломок.

Також експерти назвали найнадійніші роки випуску Toyota Camry. Toyota Camry вважається економним та надійним сімейним седаном.

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