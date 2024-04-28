Как экономить на бензине — полезные советы для водителей

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Использование автомобиля всегда связано с стоимостью содержания, которая является одним из основных факторов затрат во время эксплуатации. Известно, как можно меньше тратить бензин и сэкономить средства.

Как уменьшить экономить на бензине простыми методами, доступными каждому, рассказывает УНІАН.

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Каждый водитель каждый день размышляет, как экономить топливо. Существует множество различных способов и уловок, позволяющих тратить бензин более эффективно, но их результат зависит от марки и модели вашего авто.

Современные коробки являются очень эффективными средствами экономии топлива, однако важно помнить, что в механической коробке передач все зависит от водителя, в отличие от автоматических и полуавтоматических коробок передач.

Сократить расход горючего на автомобилях с механической коробкой передач можно следующим образом:

Не превышать обороты при переключении передач;

Переводить в нейтраль во время стоянки;

Ездить без резких рывков и торможений;

Соблюдать "крейсерскую скорость";

Плавно работать педалью сцепления во время старта;

Использовать бортовой компьютер.

Бортовой компьютер создан, чтобы помочь водителю управлять автомобилем, в то время как селектор коробки и сцепления являются основными инструментами для контроля оборотов, а, соответственно, и расхода топлива.

Как сэкономить бензин на автомате

Правила для автоматических коробок передач отличаются от применяемых для механических коробок. В автоматических коробках используются электронные программы, которые минимизируют участие водителя в процессе переключения передач. Компьютер, содержащий информацию об экономических методах расхода топлива и правилах эффективного вождения, автоматически выполняет большинство рутинных задач за водителя. Однако есть возможность повысить эффективность и снизить расход топлива, используя правильные техники вождения.

Для того чтобы экономить бензин на автомате, нужно соблюдать следующие правила:

Используйте бортовой компьютер;

Соблюдайте равномерный набор скорости;

Не перегружайте коробку передач;

Старайтесь совершать меньше резких стартов.

Совет, который поможет уменьшить потребление топлива на автомобиле, заключается в простых правилах, доступных каждому. Мягкие и спокойные старты автомобиля, а также эксплуатация его на умеренных скоростях – основной принцип экономии топлива.

Скорость, позволяющая экономно расходовать топливо, индивидуальна для каждого автомобиля и зависит от многих факторов, включая задачи, на него возлагаемые, погодные условия и другие. Однако в среднем рекомендованная скорость для экономии топлива обычно сходится со скоростью, указанной на дорожных знаках.

Как еще можно экономить на бензине

Daily Express отмечает, что современные автомобили с установленной системой спутниковой навигации могут иметь инструмент оповещения о дорожном движении в реальном времени, который автоматически сканирует пробки и аварии.

Включение этой функции может дать водителям возможность выбирать только свободные дороги, избежать стояния в пробках и более эффективно использовать топливо. Также навигатор помогает в выборе оптимального маршрута, что позволяет избежать лишних движений и расхода топлива на маршрутизацию.

Что еще стоит знать

Напомним, средние цены на автомобили продолжают расти по всему миру и даже самые дешевые транспортные средства понемногу дорожают. Но найти неплохие варианты по соотношению цены и качества в сегменте компактных автомобилей до сих пор можно, хотя и с некоторыми оговорками.

Мы также писали о ТОП-10 наиболее экономически эффективных бензиновых автомобилей, потребляющих менее 5 литров топлива на 100 км пробега. Интересно, что среди попавших в рейтинг машин, только одна — Toyota Aygo X — не является мягким гибридом (MHEV).