Як економити на бензині — корисні поради для водіїв

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Використання автомобіля завжди пов'язане з його вартістю утримання, яка є одним із основних чинників витрат під час експлуатації. Відомо, як можна меньше витрачати бензину та зекономити кошти.

Як зменшити економити на бензині простими методами, доступними кожному, розповідає УНІАН.

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Як зекономити бензин на механіці

Кожен водій щодня розмірковує, як економити паливо. Існує безліч різних способів і хитрощів, які дозволяють витрачати бензин більш ефективно, але їхній результат залежить від марки і моделі вашого авто.

Сучасні коробки передач є дуже ефективними засобами економії палива, проте важливо пам'ятати, що у механічній коробці передач все залежить від водія, на відміну від автоматичних і напівавтоматичних коробок передач.

Скоротити витрату пального на автомобілях з механічною коробкою передач можна наступним чином:

Не перевищувати оберти під час перемикання передач;

Переводити в нейтраль під час стоянки;

Їздити без різких ривків і гальмувань;

Дотримуватися "крейсерської швидкості";

Плавно працювати педаллю зчеплення під час старту;

Використовувати бортовий комп'ютер.

Бортовий комп'ютер створений, щоб допомогти водієві керувати автомобілем, в той час як селектор коробки передач і зчеплення є основними інструментами для контролю обертів, а, відповідно, і витрати палива.

Як зекономити бензин на автоматі

Правила для автоматичних коробок передач відрізняються від тих, що застосовуються для механічних коробок. У автоматичних коробках передач використовуються електронні програми, які мінімізують участь водія в процесі перемикання передач. Комп'ютер, який містить інформацію про економічні методи витрати палива та правила ефективного водіння, автоматично виконує більшість рутинних завдань за водія. Однак, є можливість підвищити ефективність і знизити витрату палива, використовуючи правильні техніки водіння.

Для того, щоб економити бензин на автоматі, потрібно дотримуватись наступних правил:

Користуйтеся бортовим комп'ютером;

Дотримуйтесь рівномірного набору швидкості;

Не перевантажуйте коробку передач;

Намагайтеся робити менше різких стартів.

Порада, яка допоможе зменшити споживання палива автомобілем, полягає в простих правилах, доступних кожному. М'які та спокійні старти автомобіля, а також експлуатація його на помірних швидкостях - основний принцип економії палива.

Швидкість, яка дозволяє економно витрачати паливо, є індивідуальною для кожного автомобіля і залежить від багатьох факторів, включаючи завдання, що на нього покладаються, погодні умови та інші. Однак, в середньому рекомендована швидкість для економії палива зазвичай сходиться зі швидкістю, вказаною на дорожніх знаках.

Як ще можна економити на бензині

Видання Daily Express наголошує, що сучасні автомобілі зі встановленою системою супутникової навігації можуть мати інструмент сповіщення про дорожній рух у реальному часі, який автоматично сканує затори та аварії.

Увімкнення цієї функції може дати водіям можливість обирати лише вільні дороги, уникнути стояння в заторах і ефективніше використовувати пальне. Також навігатор допомагає у виборі оптимального маршруту, що дозволяє уникнути зайвих рухів та витрат палива на маршрутизацію.

Що ще варто знати

Нагадаємо, середні ціни на автомобілі продовжують зростати по всьому світу, і навіть найдешевші транспортні засоби потрохи дорожчають. Але знайти непогані варіанти за співвідношенням ціни та якості в сегменті компактних автомобілів досі можна, хоча й з деякими застереженнями.

Ми також писали про ТОП-10 найбільш економічно ефективних бензинових автомобілів, які споживають менш як 5 літрів палива на 100 км пробігу. Цікаво, що серед машин, які потрапили до рейтингу, лише одна — Toyota Aygo X — не є м’яким гібридом (MHEV).