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Цены на бензин в Украине — сколько будет стоить топливо завтра

13 мая 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 14 травня — скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На украинских АЗС упали цены на топливо. Снизилась стоимость бензина, дизеля и автогаза.

Об этом информируют Новости.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине по состоянию на 14 мая
Цены на топливо в Украине на 14 мая 2024 года. Фото: Новости.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 14 мая

По данным мониторингового сайта, 14 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,47 грн/л;
  • А-95 — 55,83 грн/л;
  • А-92 — 52,30 грн/л;
  • дизельное топливо — 53,20 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,73 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 59,38 грн/л;
  • А-95 — 55,83 грн/л;
  • А-92 — 52,44 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 53,69 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,33 грн/л.
Цены на топливо в Украине по состоянию на 14 мая
Цены на топливо в Украине на 14 мая 2024 года. Фото: Новости.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 1 4 мая

14 мая топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 61,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 54,00 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего можно купить также на АЗС RLS — 52,40 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС RLS — 50,40 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 57,49 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,70 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, в тёплый сезон года лобовое стекло автомобиля постоянно покрывается остатками насекомых, которые на скорости разбиваются о машину. Лучше всего эта грязь убирает специальное средство для глубокой очистки стекла, но при желании сэкономить можно попробовать более экономный способ.

Ранее мы рассказывали, что одесские операторы парковки не платили в бюджет города надлежащее собрание. Таким образом, они "забыли" перечислить городу почти три миллиона гривен, которые удалось вернуть только после ревизии Государственной аудиторской службы Украины.

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