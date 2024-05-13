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Ціни на бензин в Україні — скільки буде коштувати пальне завтра

13 травня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 14 травня — скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських АЗС впали ціни на пальне. Знизилась вартість бензину, дизелю та автогазу. 

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 14 травня
Ціни на пальне в Україні станом на 14 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 14 травня

За даними моніторингового сайту, 14 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,47 грн/л;
  • А-95 — 55,83 грн/л;
  • А-92 — 52,30 грн/л;
  • дизельне пальне — 53,20 грн/л;
  • скраплений газ — 26,73 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 59,38 грн/л;
  • А-95 — 55,83 грн/л;
  • А-92 — 52,44 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 53,69 грн/л;
  • скраплений газ — 27,33 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 14 травня
Ціни на пальне в Україні станом на 14 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 14 травня

14 травня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 61,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі RLS — 54,00 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС RLS — 52,40 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС RLS — 50,40 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 57,49 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,70 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, в теплий сезон року лобове скло автомобіля постійно вкривається рештками комах, які на швидкості розбиваються об машину. Найкраще цей бруд прибирає спеціальний засіб для глибокого очищення скла, але за бажання заощадити, можна спробувати економніший спосіб.

Раніше ми розповідали, що одеські оператори паркування не сплачували у бюджет міста належні збори. Таким чином вони "забули" перерахувати місту майже три мільйони гривень, які вдалось повернути лише після ревізії Державної аудиторської служби України.

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