Ціни на пальне в Україні станом на 14 травня — скільки коштує бензин, газ та дизель

Ціни на бензин в Україні — скільки буде коштувати пальне завтра
На українських АЗС впали ціни на пальне. Знизилась вартість бензину, дизелю та автогазу.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне 14 травня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 14 травня
За даними моніторингового сайту, 14 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,47 грн/л;
- А-95 — 55,83 грн/л;
- А-92 — 52,30 грн/л;
- дизельне пальне — 53,20 грн/л;
- скраплений газ — 26,73 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 59,38 грн/л;
- А-95 — 55,83 грн/л;
- А-92 — 52,44 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 53,69 грн/л;
- скраплений газ — 27,33 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 14 травня
14 травня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 61,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі RLS — 54,00 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС RLS — 52,40 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС RLS — 50,40 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 57,49 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,70 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.
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