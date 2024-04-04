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Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в начале апреля

4 апреля 2024 06:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 4 апреля 2024 года
Выплавка металла. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на черный металл в Украине остаются стабильными, что делает его сдачу на переработку очень выгодной. Это способствует поддержанию стабильности в восстановительной промышленности страны.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в начале апреля.

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Интересные факты о черном металле

Черный металл играет ключевую роль в мировой промышленности и инфраструктуре. Этот материал используется для производства автомобилей, строительства мостов, зданий и машин, что делает его одним из самых важных в металлургии.

Еще одним интересным фактом является то, что черный металл может быть повторно использован, что помогает снизить влияние на окружающую среду. Многие страны активно работают над усовершенствованием технологий переработки металлолома, чтобы обеспечить его повторное использование и уменьшить потребность в добыче новых ресурсов.

Как правильно сдавать чермет на лом

Для того чтобы правильно сдать черный металлолом на переработку, важно придерживаться нескольких шагов. Во-первых, необходимо отделить металл от других видов отходов, таких как пластик или стекло. Это поможет избежать загрязнения и упростит процесс переработки.

Во-вторых, важно определить тип металлолома, так как это влияет на его цену и возможность его переработки. К примеру, чистая сталь может быть более выгодной для переработки, чем сплавы или загрязненная сталь. Некоторые компании принимают черный металл только в определенных форматах или размерах, потому важно уточнить эту информацию перед сдачей материала.

В общем, перед сдачей чермета на металлолом следует детально ознакомиться с правилами и требованиями приемной. Большое внимание к этим мелочам может не только упростить процесс, но и сделать его более эффективным и выгодным для всех сторон.

Цены на лом черных металлов в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Винницкая область — от 3 грн до 5,5 грн;
  • Днепропетровская область — от 4,5 грн до 6 грн;
  • Житомирская область — от 3 грн до 5 грн;
  • Закарпатская область — от 3 грн до 5 грн;
  • Запорожская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 3,5 грн до 5 грн;
  • Кировоградская область — от 3 грн до 5 грн;
  • Львовская область — от 3 грн до 5 грн;
  • Николаевская область — от 4,5 грн до 6 грн;
  • Одесская область — от 3,5 грн до 5 грн;
  • Полтавская область — от 3 грн до 5,5 грн;
  • Сумская область — от 3 грн до 5 грн;
  • Тернопольская область — от 3,5 грн до 6 грн;
  • Харьковская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Хмельницкая область — от 3 грн до 5,5 грн;
  • Черкасская область — от 3 грн до 5,5 грн;
  • Черновицкая область — от 3,5 грн до 5 грн;
  • Черниговская область — от 4 грн до 6,5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в апреле. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит золото в Украине. Это довольно дорогой металл, который можно сдать. Также мы собрали цены на латунь и медь.

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