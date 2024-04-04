Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 4 квітня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Reuters

Ціни на чорний метал в Україні залишаються стабільними, що робить його здачу на переробку дуже вигідною. Це сприяє підтримці стабільності у відновлювальній промисловості країни.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні на початку квітня.

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Цікаві факти про чорний метал

Чорний метал відіграє ключову роль у світовій промисловості та інфраструктурі. Цей матеріал використовується для виробництва автомобілів, будівництва мостів, будівель та машин, що робить його одним з найважливіших в металургії.

Ще одним цікавим фактом є те, що чорний метал може бути повторно використаний, що допомагає зменшити вплив на довкілля. Багато країн активно працюють над вдосконаленням технологій переробки металобрухту, щоб забезпечити його повторне використання та зменшити потребу у видобутку нових ресурсів.

Як правильно здавати чормет на брухт

Для того щоб правильно здати чорний металобрухт на переробку, важливо дотримуватися кількох кроків. По-перше, необхідно відокремити метал від інших видів відходів, таких як пластик або скло. Це допоможе уникнути забруднення та спростить процес переробки.

По-друге, важливо визначити тип металобрухту, так як це впливає на його ціну та можливість його переробки. Наприклад, чиста сталь може бути більш вигідною для переробки, ніж сплави або забруднена сталь. Деякі компанії приймають чорний метал тільки у певних форматах або розмірах, тому важливо уточнити цю інформацію перед здачею матеріалу.

Загалом, перед здачею чормету на брухт варто детально ознайомитися з правилами та вимогами приймальні. Велика увага до цих дрібниць може не лише спростити процес, а й зробити його більш ефективним та вигідним для всіх сторін.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни по областях України за 1 кг чормету, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 4 грн до 6 грн;

Вінницька область — від 3 грн до 5,5 грн;

Дніпропетровська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Житомирська область — від 3 грн до 5 грн;

Закарпатська область — від 3 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 4 грн до 6,5 грн;

Івано-Франківська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 3 грн до 5 грн;

Львівська область — від 3 грн до 5 грн;

Миколаївська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Одеська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Полтавська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Сумська область — від 3 грн до 5 грн;

Тернопільська область — від 3,5 грн до 6 грн;

Харківська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Хмельницька область — від 3 грн до 5,5 грн;

Черкаська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Чернівецька область — від 3,5 грн до 5 грн;

Чернігівська область — від 4 грн до 6,5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у квітні. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

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