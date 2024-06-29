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Цены на черный металл в Украине — сколько стоит 1 кг лома в июне

29 июня 2024 06:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 29 июня 2024 года
Обработка металлов. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Украине цены на лом черного металла остаются стабильными, что делает его сдачу выгодной как для предприятий, так и для частных лиц. Среди основных причин стабильности — постоянный спрос на внутреннем рынке и отсутствие значительных колебаний в мировых ценах на металл.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в июне.

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Высокие цены за прием черного металлолома часто предлагаются на крупных металлургических комбинатах или специализированных металлоломных предприятиях. Такие места обычно обладают большими производственными мощностями и могут устанавливать конкурентоспособные цены благодаря эффективной переработке и хорошо отлаженной логистике.

Также высокие цены за чермет могут быть установлены на предприятиях с развитой инфраструктурой, которые имеют доступ к сырьевым материалам и готовы инвестировать в современное оборудование для переработки. Такие места обычно привлекают владельцев металлолома, ориентированных на получение максимально возможного вознаграждения за их материальные ресурсы.

Какая сейчас ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, обсуждение перспектив возобновления украинской металлургической индустрии станет возможным только после завершения военных действий и обеспечения гарантий безопасности. Он отметил, что сейчас Украина вынуждена импортировать определенные виды черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно большой импорт черных металлов, который будет расти. Определенные виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — добавил эксперт.

Цены на чермет в Украине в июне

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 5,5 грн до 7 грн;
  • Винницкая область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
  • Днепропетровская область — от 5 грн до 7 грн;
  • Житомирская область — от 3,5 грн до 6 грн;
  • Закарпатская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Запорожская область — от 4,5 грн до 6 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 3 грн до 5 грн;
  • Кировоградская область — от 3 грн до 5 грн;
  • Львовская область — от 4 грн до 7 грн;
  • Николаевская область — от 3 грн до 5,5 грн;
  • Одесская область — от 5 грн до 7,5 грн;
  • Полтавская область — от 3 грн до 5 грн;
  • Сумская область — от 4 до 6 грн;
  • Тернопольская область — от 3,5 грн до 6 грн;
  • Харьковская область — от 5 грн до 7 грн;
  • Хмельницкая область — от 3 грн до 5,5 грн;
  • Черкасская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
  • Черновицкая область — от 4 грн до 6 грн;
  • Черниговская область — от 3,5 грн до 6 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в июне. Еще мы собрали цены на золото, латунь и алюминий.

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