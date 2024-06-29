Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 29 червня 2024 року

Обробка металу. Фото: Bloomberg

В Україні ціни на брухт чорного металу залишаються стабільними, що робить його здачу вигідною як для підприємств, так і для приватних осіб. Серед основних причин стабільності — сталий попит на внутрішньому ринку та відсутність значних коливань у світових цінах на метал.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у червні.

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Найвищі ціни за прийом чорного металобрухту часто пропонуються на великих металургійних комбінатах або спеціалізованих металобрухтових підприємствах. Такі місця зазвичай мають великі виробничі потужності і можуть встановлювати конкурентоспроможні ціни завдяки ефективній переробці та добре налагодженій логістиці.

Також високі ціни за чормет можуть бути встановлені на підприємствах з розвиненою інфраструктурою, які мають доступ до сировинних матеріалів і готові інвестувати у сучасне обладнання для переробки. Такі місця зазвичай привертають власників брухту, орієнтованих на отримання максимально можливої винагороди за їхні матеріальні ресурси.

Яка зараз ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, обговорення перспектив відновлення української металургійної індустрії стане можливим лише після завершення військових дій та забезпечення гарантій безпеки. Він зазначив, що зараз Україна вже змушена імпортувати певні види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент немає, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — додав експерт.

Ціни на чормет в Україні у червні

Середні ціни по областях України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду та стану брухту:

Київська область — від 5,5 грн до 7 грн;

Вінницька область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Дніпропетровська область — від 5 грн до 7 грн;

Житомирська область — від 3,5 грн до 6 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Запорізька область — від 4,5 грн до 6 грн;

Івано-Франківська область — від 3 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 3 грн до 5 грн;

Львівська область — від 4 грн до 7 грн;

Миколаївська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Одеська область — від 5 грн до 7,5 грн;

Полтавська область — від 3 грн до 5 грн;

Сумська область — від 4 до 6 грн;

Тернопільська область — від 3,5 грн до 6 грн;

Харківська область — від 5 грн до 7 грн;

Хмельницька область — від 3 грн до 5,5 грн;

Черкаська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Чернівецька область — від 4 грн до 6 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 6 грн.

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