Ціни на бронзу та кольорові метали в Україні станом на 10 листопада 2023

Отливка бронзы. Фото: weld2cast.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Бронза — это сплав меди с другими элементами, обычно с оловом. Она обладает уникальными свойствами, что делает ее популярной в разных отраслях. Машиностроение использует бронзу для производства работающих в экстремальных условиях деталей. В энергетике она применяется для производства арматуры, труб и компонентов электрооборудования. Бронза также находит применение в химической промышленности, благодаря ее коррозионной стойкости для трубопроводов и клапанов. Архитекторы и ювелиры используют бронзу для создания декоративных элементов, скульптур, памятников и ювелирных изделий. Переработка бронзы экономически выгодна, поскольку позволяет получать новый сплав высокого качества, который не будет уступать по своим свойствам.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг бронзы в Украине в ноябре.

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Интересные факты о бронзе

Бронза была первым сплавом, который стал использовать человек. Самая ранняя бронза из оловянного сплава датируется 4500 годом до нашей эры на территории культуры Винча в Плочнике (Сербия). Другие ранние примеры датируются концом 4 тысячелетия до нашей эры в Египте, Сузах (Иран) и некоторых древних местах в Китае, Луристане (Иран) и Месопотамии (Ирак). Археологический период, когда бронза была самым твердым широко используемым металлом, известен как Бронзовый век.

В эпоху бронзы обычно использовались две разные формы бронзы: "классическая бронза" (содержащая 10% олова, использовалась при литье) и "мягкая бронза" (около 6% олова, была закована в листе из слитков). Оружие отливали в основном из классической бронзы, а оружие и шлемы отливали из мягкой бронзы.

Помимо традиционного использования в оружии и инструментах, бронза также широко использовалась в чеканке монет; большинство "медных" монет на самом деле бронзовые.

Когда-то бронза ценилась наравне с золотом и начала постепенно терять свое значение только с тех пор, как люди научились обрабатывать железо. Впрочем, бронзовые сплавы очень важны и по сей день, ведь используются в различных отраслях промышленности.

Струны вашей гитары сделаны из бронзы из-за того же свойства, благодаря которому они хорошо подходят для колоколов, а также благодаря своей пластичности. Не так много металлов можно натянуть в такие тонкие струны, кроме бронзы. Они могут сохранять свою плотность и прочность даже при вращении колышков.

Как дороже всего сдать бронзу на лом

Цены на бронзу в пунктах приема вторсырья могут колебаться под влиянием различных факторов, но наивысшую стоимость имеет бронза с высоким содержанием меди.

Состояние бронзовых изделий также влияет на их цену — изделия, не подвергшиеся окислению и находящиеся в идеальном состоянии, на пунктах приема металлолома обычно оцениваются выше.

Перед сдачей бронзовых изделий на переработку рекомендуется тщательно очистить их от грязи, масел и других загрязнений, а также удалить включение из резины, пластика, дерева и других материалов, если таковые имеются. Это позволит получить более выгодное предложение за этот металл.

Также важно помнить, что цены на бронзу могут варьироваться в зависимости от текущей конъюнктуры металлургического рынка и влияния экономических и других факторов. Поэтому важно следить за новостями, чтобы выбрать оптимальный момент для продажи бронзовых изделий.

Для того чтобы различить бронзу и медь, можно обратить внимание на следующие признаки:

Бронза обычно имеет характерный темно-красный оттенок, иногда с коричневыми включениями, тогда как у меди более яркий красный цвет.

Бронза часто имеет большую жесткость и прочность по сравнению с медью.

При обработке меди горячим раствором электролита, таким как хлорид натрия или хлорид железа, медь меняет свой цвет, темнея, тогда как бронзовые детали меняют свой цвет менее заметно. Концентрированная азотная кислота придаст меди голубой оттенок, тогда как у бронзы не будет такой реакции.

Цены на бронзу в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг бронзы, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 145 до 160 грн

Винницкая область — от 130 до 140 грн

Волынская область — от 60 до 70 грн

Днепропетровская область — от 130 до 160 грн

Житомирская область — от 80 до 90 грн

Закарпатская область — от 70 до 80 грн

Запорожская область — от 120 до 130 грн

Ивано-Франковская область — от 65 до 75 грн

Кировоградская область — от 80 до 100 грн

Львовская область — от 120 до 130 грн

Николаевская область — от 160 до 170 грн

Одесская область — от 145 до 160 грн

Полтавская область — от 150 до 165 грн

Ровенская область — от 80 до 90 грн

Сумская область — от 80 до 90 грн

Тернопольская область — от 60 до 70 грн

Хмельницкая область — от 120 до 140 грн

Черкасская область — от 60 до 70 грн

Черновицкая область — от 75 до 105 грн

Черниговская область — от 130 до 160 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуни, алюминия и меди в Украине в октябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом, серебра и золота в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет и "нержавейку" в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.