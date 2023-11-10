Ціни на кольорові метали у листопаді. Скільки коштує 1 кг бронзи в Україні

Відливання бронзи. Фото: weld2cast.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Бронза — це сплав міді з іншими елементами, зазвичай з оловом. Вона має унікальні властивості, що робить її популярною в різних галузях. Машинобудування використовує бронзу для виготовлення деталей, що працюють в екстремальних умовах. В енергетиці вона застосовується для виготовлення арматури, труб та компонентів електроустаткування. Бронза також знаходить застосування у хімічній промисловості завдяки її корозійній стійкості для трубопроводів та клапанів. Архітектори та ювеліри використовують бронзу для створення декоративних елементів, скульптур, пам'ятників та ювелірних виробів. Переробка бронзи є економічно вигідною, оскільки дозволяє отримувати новий сплав високої якості, який не буде поступаться за своїми властивостями.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг бронзи в Україні у листопаді.

Читайте також:

Цікаві факти про бронзу

Бронза була першим сплавом, який почала використовувати людина. Найраніша бронза з олов'яного сплаву датується 4500 роком до нашої ери на території культури Вінча у Плочнику (Сербія). Інші ранні приклади датуються кінцем 4-го тисячоліття до нашої ери в Єгипті, Сузах (Іран) та деяких стародавніх місцях у Китаї, Луристані (Іран) та Месопотамії (Ірак). Археологічний період, коли бронза була найтвердішим металом, що широко використовується, відомий як Бронзовий вік.

В епоху бронзи зазвичай використовувалися дві різні форми бронзи: "класична бронза" (яка містила 10% олова, використовувалася при литті) та "м'яка бронза" (близько 6% олова, була закута в аркуші зі злитків). Зброю відливали в основному з класичної бронзи, а зброю та шоломи відливали з м'якої бронзи.

Крім традиційного використання у зброї та інструментах, бронза також широко використовувалася в карбуванні монет; більшість "мідних" монет насправді бронзові.

Колись бронза цінувалася нарівні із золотом і почала поступово втрачати своє значення лише з того часу, як люди навчилися обробляти залізо. Втім бронзові сплави дуже важливі і до сьогодні, адже використовуються в різних галузях промисловості.

Струни вашої гітари зроблені з бронзи через ту ж властивість, завдяки якій вони добре підходять для дзвонів, а також завдяки своїй пластичності. Не так багато металів можна натягнути в такі тонкі струни, крім бронзи. Вони можуть зберігати свою щільність та міцність навіть при обертанні кілочків.

Як найдорожче здати бронзу на брухт

Ціни на бронзу у пунктах прийманняу вторинної сировини можуть коливатися під впливом різних факторів, але найвищу вартість має бронза з високим вмістом міді.

Стан бронзових виробів також впливає з їхню ціну — вироби, які не зазнали окислення та перебувають в ідеальному стані на пунктах приймання брухту, зазвичай оцінюються вище.

Перед здаванням бронзових виробів на переробку рекомендується ретельно очистити їх від бруду, масел та інших забруднень, а також видалити включення з гуми, пластику, дерева та інших матеріалів, якщо такі є. Це дозволить отримати вигіднішу пропозицію за цей метал.

Також важливо пам'ятати, що ціни на бронзу можуть коливатися, залежно від поточної кон'юнктури металургійного ринку та впливу економічних та інших факторів. Тому важливо стежити за новинами, щоб вибрати оптимальний момент для продажу бронзових виробів.

Для розрізнення бронзи та міді можна звернути увагу на такі ознаки:

Бронза зазвичай має характерний темно-червоний відтінок, іноді з коричневими включеннями, тоді як мідь має яскравіший червоний колір.

Бронза часто має більшу жорсткість і міцність у порівнянні з міддю.

При обробці міді гарячим розчином електроліту, таким як хлорид натрію або хлорид заліза, мідь змінює свій колір, стаючи темнішою, тоді як бронзові деталі змінюють свій колір менш помітно. Концентрована азотна кислота надасть міді блакитного відтінку, тоді як бронза не матиме такої реакції.

Ціни на бронзу в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг бронзи, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 145 до 160 грн

Вінницька область — від 130 до 140 грн

Волинська область — від 60 до 70 грн

Дніпропетровська область — від 130 до 160 грн

Житомирська область — від 80 до 90 грн

Закарпатська область — від 70 до 80 грн

Запорізька область — від 120 до 130 грн

Івано-Франківська область — від 65 до 75 грн

Кіровоградська область — від 80 до 100 грн

Львівська область — від 120 до 130 грн

Миколаївська область — від 160 до 170 грн

Одеська область — від 145 до 160 грн

Полтавська область — від 150 до 165 грн

Рівненська область — від 80 до 90 грн

Сумська область — від 80 до 90 грн

Тернопільська область — від 60 до 70 грн

Хмельницька область — від 120 до 140 грн

Черкаська область — від 60 до 70 грн

Чернівецька область — від 75 до 105 грн

Чернігівська область — від 130 до 160 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт латуні, алюмінію та міді в Україні у жовтні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт, срібла та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет та "нержавійку" в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.