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Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в начале апреля

7 апреля 2024 06:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 7 апреля 2024 года
Выплавка металла. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на латунь в Украине остаются стабильными в начале апреля. Сдача металлолома латуни в стране может стать дополнительным источником прибыли для населения и предприятий.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в апреле.

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Интересные факты о латуни

Латунь известна своей высокой прочностью и коррозионной стойкостью, что делает ее популярным материалом для изготовления музыкальных инструментов, медицинского оборудования и декоративных изделий. Она также широко используется в различных отраслях, включая строительство (трубы, фитинги), транспорт (автодетали, части для железнодорожных вагонов) и производство мебели и предметов быта.

Многие страны используют латунь для изготовления монет благодаря ее привлекательному виду и износу. Она использовалась еще со времен древнего Египта и Месопотамии для изготовления украшений и изделий.

Латунь может быть легко переработана и снова использована, что делает ее экологически чистым материалом.

Как дороже всего сдать латунь на лом

Дороже всего сдать латунь на лом можно, если она имеет высокую чистоту и не содержит примесей других металлов. Также важно, чтобы металл был чист, без загрязнений, что может включать в себя краску, резину или другие материалы. Это позволит получить высокую цену в пунктах приема.

Следует отметить, что важно хранить латунный лом отдельно от других металлических отходов, таких как черный металл или алюминий, чтобы избежать загрязнения и снижения качества.

Цены на латунный лом могут отличаться в разных пунктах приема, поэтому стоит рассмотреть несколько вариантов перед сдачей.

Цены на латунь в Украине в апреле

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 130 до 170 грн;
  • Винницкая область — от 145 до 185 грн;
  • Волынская область — от 135 до 185 грн;
  • Днепропетровская область — от 150 до 175 грн;
  • Житомирская область — от 120 до 150 грн;
  • Закарпатская область — от 135 до 160 грн;
  • Запорожская область — от 135 до 160 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 130 до 150 грн;
  • Кировоградская область — от 110 до 135 грн;
  • Львовская область — от 130 до 160 грн;
  • Николаевская область — от 140 до 160 грн;
  • Одесская область — от 145 до 165 грн;
  • Полтавская область — от 135 до 160 грн;
  • Ровенская область — от 135 до 150 грн;
  • Сумская область — от 115 до 140 грн;
  • Тернопольская область — от 115 до 145 грн;
  • Харьковская область — от 145 до 170 грн;
  • Хмельницкая область — от 135 до 150 грн;
  • Черкасская область — от 130 до 150 грн;
  • Черновицкая область — от 110 до 140 грн;
  • Черниговская область — от 135 до 150 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в апреле. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит золото в Украине. Это довольно дорогой металл, который можно сдать. Также мы собрали цены на алюминий и чермет .

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