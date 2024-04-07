Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 7 апреля 2024 года

Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в начале апреля
Цены на латунь в Украине остаются стабильными в начале апреля. Сдача металлолома латуни в стране может стать дополнительным источником прибыли для населения и предприятий.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в апреле.
Интересные факты о латуни
Латунь известна своей высокой прочностью и коррозионной стойкостью, что делает ее популярным материалом для изготовления музыкальных инструментов, медицинского оборудования и декоративных изделий. Она также широко используется в различных отраслях, включая строительство (трубы, фитинги), транспорт (автодетали, части для железнодорожных вагонов) и производство мебели и предметов быта.
Многие страны используют латунь для изготовления монет благодаря ее привлекательному виду и износу. Она использовалась еще со времен древнего Египта и Месопотамии для изготовления украшений и изделий.
Латунь может быть легко переработана и снова использована, что делает ее экологически чистым материалом.
Как дороже всего сдать латунь на лом
Дороже всего сдать латунь на лом можно, если она имеет высокую чистоту и не содержит примесей других металлов. Также важно, чтобы металл был чист, без загрязнений, что может включать в себя краску, резину или другие материалы. Это позволит получить высокую цену в пунктах приема.
Следует отметить, что важно хранить латунный лом отдельно от других металлических отходов, таких как черный металл или алюминий, чтобы избежать загрязнения и снижения качества.
Цены на латунный лом могут отличаться в разных пунктах приема, поэтому стоит рассмотреть несколько вариантов перед сдачей.
Цены на латунь в Украине в апреле
Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
- Киевская область — от 130 до 170 грн;
- Винницкая область — от 145 до 185 грн;
- Волынская область — от 135 до 185 грн;
- Днепропетровская область — от 150 до 175 грн;
- Житомирская область — от 120 до 150 грн;
- Закарпатская область — от 135 до 160 грн;
- Запорожская область — от 135 до 160 грн;
- Ивано-Франковская область — от 130 до 150 грн;
- Кировоградская область — от 110 до 135 грн;
- Львовская область — от 130 до 160 грн;
- Николаевская область — от 140 до 160 грн;
- Одесская область — от 145 до 165 грн;
- Полтавская область — от 135 до 160 грн;
- Ровенская область — от 135 до 150 грн;
- Сумская область — от 115 до 140 грн;
- Тернопольская область — от 115 до 145 грн;
- Харьковская область — от 145 до 170 грн;
- Хмельницкая область — от 135 до 150 грн;
- Черкасская область — от 130 до 150 грн;
- Черновицкая область — от 110 до 140 грн;
- Черниговская область — от 135 до 150 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в апреле. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.
Также мы писали, сколько стоит золото в Украине. Это довольно дорогой металл, который можно сдать. Также мы собрали цены на алюминий и чермет .
Читайте Новини.LIVE!