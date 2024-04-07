Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 7 апреля 2024 года

Выплавка металла. Фото: Reuters

Цены на латунь в Украине остаются стабильными в начале апреля. Сдача металлолома латуни в стране может стать дополнительным источником прибыли для населения и предприятий.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в апреле.

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Интересные факты о латуни

Латунь известна своей высокой прочностью и коррозионной стойкостью, что делает ее популярным материалом для изготовления музыкальных инструментов, медицинского оборудования и декоративных изделий. Она также широко используется в различных отраслях, включая строительство (трубы, фитинги), транспорт (автодетали, части для железнодорожных вагонов) и производство мебели и предметов быта.

Многие страны используют латунь для изготовления монет благодаря ее привлекательному виду и износу. Она использовалась еще со времен древнего Египта и Месопотамии для изготовления украшений и изделий.

Латунь может быть легко переработана и снова использована, что делает ее экологически чистым материалом.

Как дороже всего сдать латунь на лом

Дороже всего сдать латунь на лом можно, если она имеет высокую чистоту и не содержит примесей других металлов. Также важно, чтобы металл был чист, без загрязнений, что может включать в себя краску, резину или другие материалы. Это позволит получить высокую цену в пунктах приема.

Следует отметить, что важно хранить латунный лом отдельно от других металлических отходов, таких как черный металл или алюминий, чтобы избежать загрязнения и снижения качества.

Цены на латунный лом могут отличаться в разных пунктах приема, поэтому стоит рассмотреть несколько вариантов перед сдачей.

Цены на латунь в Украине в апреле

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 130 до 170 грн;

Винницкая область — от 145 до 185 грн;

Волынская область — от 135 до 185 грн;

Днепропетровская область — от 150 до 175 грн;

Житомирская область — от 120 до 150 грн;

Закарпатская область — от 135 до 160 грн;

Запорожская область — от 135 до 160 грн;

Ивано-Франковская область — от 130 до 150 грн;

Кировоградская область — от 110 до 135 грн;

Львовская область — от 130 до 160 грн;

Николаевская область — от 140 до 160 грн;

Одесская область — от 145 до 165 грн;

Полтавская область — от 135 до 160 грн;

Ровенская область — от 135 до 150 грн;

Сумская область — от 115 до 140 грн;

Тернопольская область — от 115 до 145 грн;

Харьковская область — от 145 до 170 грн;

Хмельницкая область — от 135 до 150 грн;

Черкасская область — от 130 до 150 грн;

Черновицкая область — от 110 до 140 грн;

Черниговская область — от 135 до 150 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в апреле. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит золото в Украине. Это довольно дорогой металл, который можно сдать. Также мы собрали цены на алюминий и чермет .