Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 7 квітня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Reuters

Ціни на латунь в Україні залишаються стабільними на початку квітня. Здача брухту латуні в країні може стати додатковим джерелом прибутку для населення та підприємств.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у квітні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь відома своєю високою міцністю та стійкістю до корозії, що робить її популярним матеріалом для виготовлення музичних інструментів, медичного обладнання та декоративних виробів. Вона також широко використовується в різних галузях, включаючи будівництво (труби, фітинги), транспорт (автодеталі, частини для залізничних вагонів), та виробництво меблів та предметів побуту.

Багато країн використовують латунь для виготовлення монет завдяки її привабливому вигляду та стійкості до зношування. Вона використовувалася ще з часів давнього Єгипту та Месопотамії для виготовлення прикрас та різноманітних виробів.

Латунь може бути легко перероблена та використана знову, що робить її екологічно чистим матеріалом.

Як найдорожче здати латунь на брухт

Найдорожче здати латунь на брухт можна, якщо вона має високу чистоту та не містить домішок інших металів. Також важливо, щоб метал був чистим, без забруднень, що може включати у себе фарбу, гуму або інші матеріали. Це дозволить отримати найвищу ціну у пунктах прийому.

Треба зазначити, що важливо зберігати латунний брухт окремо від інших металевих відходів, таких як чорний метал чи алюміній, щоб уникнути забруднення та зниження якості.

Ціни на латунний брухт можуть відрізнятися в різних пунктах прийому, тому варто розглянути декілька варіантів перед здачею.

Ціни на латунь в Україні у квітні

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 130 до 170 грн;

Вінницька область — від 145 до 185 грн;

Волинська область — від 135 до 185 грн;

Дніпропетровська область — від 150 до 175 грн;

Житомирська область — від 120 до 150 грн;

Закарпатська область — від 135 до 160 грн;

Запорізька область — від 135 до 160 грн;

Івано-Франківська область — від 130 до 150 грн;

Кіровоградська область — від 110 до 135 грн;

Львівська область — від 130 до 160 грн;

Миколаївська область — від 140 до 160 грн;

Одеська область — від 145 до 165 грн;

Полтавська область — від 135 до 160 грн;

Рівненська область — від 135 до 150 грн;

Сумська область — від 115 до 140 грн;

Тернопільська область — від 115 до 145 грн;

Харківська область — від 145 до 170 грн;

Хмельницька область — від 135 до 150 грн;

Черкаська область — від 130 до 150 грн;

Чернівецька область — від 110 до 140 грн;

Чернігівська область — від 135 до 150 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує мідь в Україні у квітні. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

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