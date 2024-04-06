Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 6 апреля 2024 года

Выплавка алюминия. Фото: The Wenatchee World

Цены на алюминий в Украине в начале апреля остаются стабильными. Это делает его переработку выгодной как для бизнеса, так и для частных лиц.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в апреле.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий является третьим по распространенности химическим элементом на Земле, после кислорода и кремния. Этот легкий, крепкий и коррозионностойкий металл используется во многих областях, включая строительство, транспорт, упаковку и электронику. Открытие алюминия как элемента было ориентировано на поиск способов производства серебра. В 19 веке алюминий был редким и дорогостоящим металлом, но открытие способов производства снизили стоимость и делали его более доступным.

Алюминий может быть полностью переработан без потери качества, что делает его одним из самых эффективных материалов для вторичной переработки. Средняя алюминиевая банка может быть переработана и возвращена на полки магазинов в течение 60 дней, что свидетельствует о большой возобновляемости этого материала.

Как правильно сдавать алюминий на лом

Чтобы правильно сдать алюминий на лом, следует придерживаться следующих шагов:

Собрать весь алюминиевый отход. Это может быть алюминиевая фольга, упаковка из напитков или еды, алюминиевый сосуд, алюминиевые части из старой мебели или электроприборов и т.д.

Отделите другие материалы. Убедитесь, что алюминиевые отходы не содержат других металлических или не металлических материалов, таких как пластик, стекло, резина и т.д.

Очистить от загрязнений. Перед сдачей на лом важно удалить любые загрязнения, такие как остатки пищи или напитков, ведь это может повлиять на цену.

Свяжитесь с приемным пунктом. Узнайте, какие правила приема устанавливает приемный пункт, и сколько вы можете получить за ваш алюминий.

Доставьте алюминиевый лом в приемный пункт, соблюдая требования безопасности и правила отсортирования отходов. После приема вашего материала, вам выплатят вознаграждение в соответствии с ценой за килограмм алюминия на рынке.

Цены на алюминий в Украине в апреле

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия в апреле, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 55 до 70 грн;

Винницкая область — от 60 до 80 грн;

Волынская область — 55 до 75 грн;

Днепропетровская область — от 60 до 85 грн;

Житомирская область — от 55 до 75 грн;

Закарпатская область — от 50 до 75 грн;

Запорожская область — от 60 до 80 грн;

Ивано-Франковская область — от 50 до 65 грн;

Кировоградская область — от 55 до 70 грн;

Львовская область — от 40 до 60 грн;

Николаевская область — от 55 до 70 грн;

Одесская область — от 55 до 70 грн;

Полтавская область — от 50 до 85 грн;

Ровенская область — от 60 до 85 грн;

Сумская область — от 50 до 75 грн;

Тернопольская область — от 65 до 85 грн;

Харьковская область — от 50 до 70 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 65 грн;

Черкасская область — от 50 до 70 грн;

Черновицкая область — от 55 до 70 грн;

Черниговская область — от 50 до 75 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в апреле. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит золото в Украине. Это довольно дорогой металл, который можно сдать. Также мы собрали цены на латунь и чермет.