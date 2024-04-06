Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 6 квітня 2024 року

Виплавка алюмінію. Фото: The Wenatchee World

Ціни на алюміній в Україні на початку квітня залишаються стабільними. Це робить його переробку вигідною як для бізнесу, так і для приватних осіб.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у квітні.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній є третім за поширеністю хімічним елементом на Землі, після кисню й кремнію. Цей легкий, міцний і корозійностійкий метал використовується у багатьох сферах, включаючи будівництво, транспорт, пакування та електроніку. Відкриття алюмінію як елементу було спрямовано на пошук способів виготовлення срібла. У 19 столітті алюміній був рідкісним і дорогим металом, але відкриття способів виробництва зменшили вартість і робили його більш доступним.

Алюміній може бути повністю перероблений без втрати якості, що робить його одним з найефективніших матеріалів для вторинної переробки. Середня алюмінієва банка може бути перероблена та повернута на полиці магазинів упродовж 60 днів, що свідчить про велику відновлюваність цього матеріалу.

Як правильно здавати алюміній на брухт

Щоб правильно здати алюміній на брухт, слід дотримуватися наступних кроків:

Зібрати весь алюмінієвий відход. Це може бути алюмінієва фольга, упаковка з напоїв або їжі, алюмінієва посудина, алюмінієві частини зі старих меблів або електроприладів і т.д.

Відокремити інші матеріали. Переконайтеся, що алюмінієві відходи не містять інших металевих або не металевих матеріалів, таких як пластик, скло, гума тощо.

Очистити від забруднень. Перед сдачею на брухт важливо видалити будь-які забруднення, такі як залишки їжі або напоїв, адже це може вплинути на ціну.

Зв'яжіться з приймальним пунктом. З'ясуйте, які правила прийому встановлює приймальний пункт, та скільки ви можете отримати за ваш алюміній.

Доставте алюмінієвий брухт до приймального пункту, дотримуючись вимог безпеки і правил відсортування відходів. Після прийому вашого матеріалу, вам виплатять винагороду відповідно до ціни за кілограм алюмінію на ринку.

Ціни на алюміній в Україні у квітні

Середні ціни по областях України за 1 кг алюмінію у квітні, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 55 до 70 грн;

Вінницька область — від 60 до 80 грн;

Волинська область — 55 до 75 грн;

Дніпропетровська область — від 60 до 85 грн;

Житомирська область — від 55 до 75 грн;

Закарпатська область — від 50 до 75 грн;

Запорізька область — від 60 до 80 грн;

Івано-Франківська область — від 50 до 65 грн;

Кіровоградська область — від 55 до 70 грн;

Львівська область — від 40 до 60 грн;

Миколаївська область — від 55 до 70 грн;

Одеська область — від 55 до 70 грн;

Полтавська область — від 50 до 85 грн;

Рівненська область — від 60 до 85 грн;

Сумська область — від 50 до 75 грн;

Тернопільська область — від 65 до 85 грн;

Харківська область — від 50 до 70 грн;

Хмельницька область — від 40 до 65 грн;

Черкаська область — від 50 до 70 грн;

Чернівецька область — від 55 до 70 грн;

Чернігівська область — від 50 до 75 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує мідь в Україні у квітні. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Також ми писали, скільки коштує золото в Україні. Це досить дорогий метал, який також можна здати. Також ми зібрали ціни на латунь та чормет.