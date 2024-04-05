Цены на медь и цветные металлы в Украине на 5 апреля 2024 года

Обработка металлов. Фото: Boston Metal

Цены на медь в Украине в начале апреля остаются стабильными, что делает ее выгодной для сдачи металлолома. Это способствует поддержанию спроса на металл и обеспечивает стабильность рынка.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в апреле.

Читайте также:

Интересные факты о меди

Медь является одним из самых популярных материалов для изготовления монет по всему миру. Многие страны используют медь для мелких монет, благодаря ее высокой стойкости к коррозии и износу.

В природе этот медь встречается в виде медных руд, включающих халкопирит, халкозин, малахит и другие медные минералы. Для добычи меди они подвергаются флотационной обработке и плавлению.

Этот металл использовался в античных цивилизациях уже больше 10 тысяч лет назад. К примеру, его нахождение в археологических раскопках Востока и Запада Африки и Передней Азии свидетельствует об использовании меди для изготовления украшений, посуды и орудий труда.

Медь обладает антимикробными свойствами. Она является одним из нескольких металлов, способных убивать бактерии. Поэтому этот материал часто используется в медицинских устройствах и в производстве антимикробных материалов.

Этот металл является важнейшим компонентом в современной технологии. Он используется в производстве электроники, автомобилей, строительных материалов и других промышленных отраслях благодаря своим уникальным физическим свойствам.

Как правильно сдавать медь на лом

Правильная утилизация металла важна для сохранения ресурсов и окружающей среды. Чтобы сдать медь на лом, следует сначала собрать все медные изделия и материалы. Это может быть старый электрический кабель, трубы, паяльники или медная посуда. Важно отделить медные предметы от других металлов, поскольку это облегчит их дальнейшую обработку.

После сбора медных материалов следует отправить его в пункты приема металлолома. За сдачу меди на переработку можно получить неплохое денежное вознаграждение

Цены на металлолом в Украине в апреле

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 5 апреля 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 215 до 245 грн;

Винницкая область — от 210 до 250 грн;

Днепропетровская область — от 190 до 250 грн;

Житомирская область — от 205 до 225 грн;

Закарпатская область — от 210 до 240 грн;

Запорожская область — от 225 до 260 грн;

Ивано-Франковская область — от 215 до 230 грн;

Кировоградская область — от 210 до 240 грн;

Львовская область — от 220 до 270 грн;

Николаевская область — от 235 до 270 грн;

Одесская область — от 220 до 250 грн;

Полтавская область — от 215 до 255 грн;

Сумская область — от 220 до 260 грн;

Тернопольская область — от 220 до 270 грн;

Харьковская область — от 225 до 260 грн;

Хмельницкая область — от 225 до 260 грн;

Черкасская область — от 230 до 265 грн;

Черновицкая область — от 245 до 290 грн;

Черниговская область — от 220 до 255 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в апреле. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит золото в Украине. Это довольно дорогой металл, который можно сдать. Также мы собрали цены на латунь и чермет.