Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 5 квітня 2024 року

Обробка металу. Фото: Boston Metal

Ціни на мідь в Україні на початку квітня залишаються стабільними, що робить її вигідною для здачі брухту. Це сприяє підтримці попиту на метал та забезпечує стабільність ринку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у квітні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь є одним з найбільш популярних матеріалів для виготовлення монет у всьому світі. Багато країн використовують мідь для дрібних монет, завдяки її високій стійкості до корозії та зносу.

У природі цей мідь зустрічається у вигляді мідних руд, які включають халкопірит, халкозин, малахіт та інші мідні мінерали. Для видобутку міді вони піддаються флотаційній обробці та плавленню.

Цей метал використовувався в античних цивілізаціях вже більше 10 тисяч років тому. Наприклад, його знаходження в археологічних розкопках Сходу та Заходу Африки та Передньої Азії свідчить про використання міді для виготовлення прикрас, посуду та знарядь праці.

Мідь має антимікробні властивості. Вона є одним з декількох металів, які здатні вбивати бактерії. Тому цей матеріал часто використовується у медичних пристроях та у виробництві антимікробних матеріалів.

Цей метал є важливим компонентом в сучасній технології. Він використовується у виробництві електроніки, автомобілів, будівельних матеріалів та інших промислових галузях завдяки своїм унікальним фізичним властивостям.

Як правильно здавати мідь на брухт

Правильна утилізація металу важлива для збереження ресурсів та довкілля. Щоб здати мідь на брухт, слід спочатку зібрати всі мідні вироби та матеріали. Це може бути старий електричний кабель, труби, паяльники чи навіть мідний посуд. Важливо відокремити мідні предмети від інших металів, оскільки це полегшить їх подальшу обробку.

Після збору мідних матеріалів слід відправити їх у пункти приймання металобрухту. За здачу міді на переробку можна отримати непогану грошову винагороду

Ціни на брухт міді в Україні у квітні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 5 квітня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 215 до 245 грн;

Вінницька область — від 210 до 250 грн;

Дніпропетровська область — від 190 до 250 грн;

Житомирська область — від 205 до 225 грн;

Закарпатська область — від 210 до 240 грн;

Запорізька область — від 225 до 260 грн;

Івано-Франківська область — від 215 до 230 грн;

Кіровоградська область — від 210 до 240 грн;

Львівська область — від 220 до 270 грн;

Миколаївська область — від 235 до 270 грн;

Одеська область — від 220 до 250 грн;

Полтавська область — від 215 до 255 грн;

Сумська область — від 220 до 260 грн;

Тернопільська область — від 220 до 270 грн;

Харківська область — від 225 до 260 грн;

Хмельницька область — від 225 до 260 грн;

Черкаська область — від 230 до 265 грн;

Чернівецька область — від 245 до 290 грн;

Чернігівська область — від 220 до 255 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у квітні. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

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