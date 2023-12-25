Цены на крупы — в Минфин показали обновленную стоимость риса, пшена и манки

Женщина рассматривает упаковку гречки в супермаркете. Фото: news.bigmir.net

Украинские супермаркеты в конце года обновили стоимость популярных круп. Так, известно, прибавили ли в цене рисовая, пшенная и манная каши.

Обновленные цены на крупы обнародовало Минфин.

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Цены на крупы

Отмечается, что крупы несколько подешевели, однако круглый рис подорожал. Так, он стоил 78,01 и вырос в цене до 83,79 гривны за кг. Цены на длинный рис упали с 75,92 до 73,30 грн/кг, однако диапазон цен — 45,50-106,89 грн/кг в зависимости от продавца. Длинный пропаренный рис подешевел до 60,97 грн/кг.

Цены на крупы. Фото: скриншот

Средняя цена пшенной крупы снизилась на 1 гривну, составляя теперь 32,73 грн/кг. Однако 900 граммов этой крупы стоят 16,90 грн.

Манка "Хуторок" несколько подешевела, стоя в среднем 26,33 грн за 800 г. Цены в супермаркетах варьируются от 24,10 до 27,99 грн за упаковку.

Напомним, что, несмотря на все трудности, с которыми столкнулись украинцы в этом году, они все равно соберутся вместе с семьями, чтобы провести его и встретить грядущий. Традиционно в украинских семьях на новогоднюю ночь будет приготовлено множество разнообразных блюд и закусок. Новини.LIVE проанализировали стоимость колбас, сыров и икры, сравнили средние цены на эти же продукты в декабре 2022 года и узнали, дороже ли будет готовить закуски на новогодний стол.