Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Цены на крупы — в Минфин показали обновленную стоимость риса, пшена и манки arrow

Цены на крупы — в Минфин показали обновленную стоимость риса, пшена и манки

25 декабря 2023 03:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Цены на крупы — в Минфин показали обновленную стоимость риса, пшена и манки
Женщина рассматривает упаковку гречки в супермаркете. Фото: news.bigmir.net
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинские супермаркеты в конце года обновили стоимость популярных круп. Так, известно, прибавили ли в цене рисовая, пшенная и манная каши.

Обновленные цены на крупы обнародовало Минфин.

Читайте также:

Цены на крупы

Отмечается, что крупы несколько подешевели, однако круглый рис подорожал. Так, он стоил 78,01 и вырос в цене до 83,79 гривны за кг. Цены на длинный рис упали с 75,92 до 73,30 грн/кг, однако диапазон цен — 45,50-106,89 грн/кг в зависимости от продавца. Длинный пропаренный рис подешевел до 60,97 грн/кг.

Цены на крупы
Цены на крупы. Фото: скриншот

Средняя цена пшенной крупы снизилась на 1 гривну, составляя теперь 32,73 грн/кг. Однако 900 граммов этой крупы стоят 16,90 грн.

Манка "Хуторок" несколько подешевела, стоя в среднем 26,33 грн за 800 г. Цены в супермаркетах варьируются от 24,10 до 27,99 грн за упаковку.

Напомним, что, несмотря на все трудности, с которыми столкнулись украинцы в этом году, они все равно соберутся вместе с семьями, чтобы провести его и встретить грядущий. Традиционно в украинских семьях на новогоднюю ночь будет приготовлено множество разнообразных блюд и закусок. Новини.LIVE проанализировали стоимость колбас, сыров и икры, сравнили средние цены на эти же продукты в декабре 2022 года и узнали, дороже ли будет готовить закуски на новогодний стол.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме