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Ціни на крупи — у Мінфін показали оновлену вартість рису, пшона та манки

25 грудня 2023 03:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ціни на крупи — у Мінфін показали оновлену вартість рису, пшона та манки
Жінка розглядає упаковку гречки в супермаркеті. Фото: news.bigmir.net
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українські супермаркети вкінці року оновили вартість популярних круп. Так, відомо, чи додали в ціні рисова, пшоняна та манна каші.

Оновлені ціни на крупи оприлюднило Мінфін.

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Ціни на крупи

Зазначається, що крупи дещо здешевшали, однак круглий рис подорожчав. Так, він коштував 78,01 і зріс у ціні до 83,79 гривні за кг. Ціни ж на довгий рис впали з 75,92 до 73,30 грн/кг, однак діапазон цін — 45,50-106,89 грн/кг залежно від продавця. Довгий пропарений рис подешевшав до 60,97 грн/кг.

Ціни на крупи
Ціни на крупи. Фото: скриншот

Середня ціна пшоняної крупи знизилася на 1 гривню, становлячи тепер 32,73 грн/кг. Проте 900 грамів цієї крупи коштують 16,90 грн.

Манка "Хуторок" дещо здешевшала, коштуючи в середньому 26,33 грн за 800 г. Ціни в супермаркетах варіюються від 24,10 до 27,99 грн за упаковку.

Нагадаємо, що попри всі труднощі, з якими зіткнулися українці цього року, вони все одно зберуться разом із сім'ями, щоб провести його та зустріти прийдешній. Традиційно в українських сім'ях на новорічну ніч буде приготовлено безліч різноманітних страв та закусок. Новини.LIVE проаналізували вартість ковбас, сирів та ікри, порівняли середні ціни на ці ж продукти у грудні 2022 року та дізналися, чи дорожче буде готувати закуски на новорічний стіл.

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