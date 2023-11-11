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Цены на кукурузу после обстрела судна в Южном снизились — анализ

11 ноября 2023 04:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Цены на кукурузу после обстрела судна в Южном снизились — анализ
Аграрии осматривают кукурузу на поле. Фото: superagronom.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Введение новых правил экспорта неожиданно ограничило работу рынка. Это повлекло за собой технические трудности и временное задержание грузов для кораблей в портах.

Об этом сообщает Spike Brokers.

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Отмечается, что цены в украинских портах стали стабилизироваться и приблизились к 150 долларов за тонну. В то же время, цены на кукурузу оставались неизменными или даже снижались на конечных рынках CIF.

"Уже после попадания российской ракеты в грузовое судно в порту Южный, цены на кукурузу испытали первую волну снижения на 10-15 долларов за тонну до 135-140 долларов за тонну на базисе DAP (доставлено в) Одессы / Южного / Черноморска" , — говорится в сообщении.

Рынок западной границы Украины восстановил спрос на кукурузу, увеличивается премиальность этой культуры, особенно ближе к маю. Трейдеры активно продают эту премию, ожидая отложенного предложения производителя после Нового года.

Последние индикации покупателей:

  • DAP Украина (Дунай) ~150-155 долл./т,
  • DAP Украина (Одесса) ~140-145 долл./т,
  • FCA Украина (восточная граница) ~130-145 евро/т,
  • DAP Украина (вост. граница) ~120-135 долл./т,
  • DAP Германия (пн.) (поезд) ~185-190 евро/т,
  • DAP Италия (пн.) (поезд/авто) ~205-210 евро/т,
  • CIF Италия (порт) ~214-216 долл./т,
  • CIF Испания (порт) ~216-218 долл./т.

Напомним, что из портов Большой Одессы увеличивается экспорт зерна. Что известно о работе зернового коридора.

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