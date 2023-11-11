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Ціни на кукурудзу після обстрілу судна в Південному знизились — аналіз

11 листопада 2023 04:08
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Інна Буряк
редактор
Ціни на кукурудзу після обстрілу судна в Південному знизились — аналіз
Аграрії оглядають кукурудзу на полі. Фото: superagronom.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Введення нових правил експорту несподівано обмежило роботу ринку. Це спричинило технічні труднощі та тимчасове затримання вантажів для кораблів у портах.

Про це повідомляє Spike Brokers

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Наскільки впали ціни на кукурудзу

Зазначається, що ціни в українських портах почали стабілізуватись і наблизились до 150 доларів за тону. Водночас ціни на кукурудзу залишались незмінними або навіть знижувались на кінцевих ринках CIF.

"Вже після влучання російської ракети у вантажне судно в порту Південний, ціни на кукурудзу зазнали першої хвилі зниження на 10-15 доларів за тонну до 135-140 доларів за тонну на базисі DAP (доставлено до) Одеси / Південного / Чорноморська", — йдеться у повідомленні.

Ринок західного кордону України відновив попит на кукурудзу, збільшується преміальність цієї культури, особливо ближче до травня. Трейдери активно продають цю премію, чекаючи на відкладену пропозицію виробника після Нового року.

Останні індикації покупців:

  • DAP Україна (Дунай) ~150-155 дол./т,
  • DAP Україна (Одеса) ~140-145 дол./т,
  • FCA Україна (зх. кордон) ~130-145 євро/т,
  • DAP Україна (зх. кордон) ~120-135 дол./т,
  • DAP Німеччина (пн.) (потяг) ~185-190 євро/т,
  • DAP Італія (пн.) (потяг/авто) ~205-210 євро/т,
  • CIF Італія (порт) ~214-216 дол./т,
  • CIF Іспанія (порт) ~216-218 дол./т.

Нагадаємо, що з портів Великої Одеси збільшується експорт зерна. Що відомо про роботу зернового коридору.

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