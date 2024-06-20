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Цены на медь в июне — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в Украине

20 июня 2024 06:40
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на медь и цветные металлы в Украине на 20 июня 2024 года
Выплавка металла. Фото: washingtonpost.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Медь очень необходимый человечеству металл и этому есть несколько причин. Прежде всего медь имеет превосходную электро- и теплопроводность, благодаря чему она используется в производстве радиаторов и теплообменников. Кроме того, медь легко поддается формовке, что делает ее идеальной для создания самых разных изделий, от проводов и труб до украшений. Еще одним важным свойством меди является ее коррозионная стойкость, что делает этот металл долговечным и экономичным в эксплуатации. В конце концов медь хорошо поддается переработке, а пункты приема лома предлагают неплохие деньги за медный лом.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в июне.

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Интересные факты о меди

По объемам промышленного использования медь находится на третьем месте, уступая только железу и алюминию. Этот металл применяется в электропроводке (на нее приходится 60 процентов всей используемой меди), сантехнических системах, электронике, строительстве, производстве посуды, монет и многих других изделий.

Медь легко образует сплавы с другими металлами. Она может взаимодействовать с большинством металлов, включая золото, серебро, цинк, олово, алюминий, марганец и железо. Латунь и бронза — два наиболее известных медных сплава. Кроме них, существуют сотни других сплавов меди, обладающих разными свойствами.

В 1977 году НАСА запустило в космос "Золотые пластинки Вояджера" — две позолоченные медные граммофонные пластинки, содержащие изображения и звуки с Земли. Записи включают 115 изображений, приветствие на 55 языках и разнообразные звуки природы, такие как дождь, гром, прибой, голоса птиц и китов. Эти пластинки предназначены для передачи истории нашего мира инопланетянам или будущим космическим путешественникам. Медные диски были спроектированы так, чтобы хранить данные в неприкосновенности в течение миллиарда лет, возможно, дольше, чем просуществует само человечество.

Люди работают с медью уже не менее 10 000 лет, что подтверждает открытие в 1991 году ледниковой мумии Эци в Эцтальских Альпах, найденной с топором, состоящий на 99,7% из чистой меди.

Кроме золота, медь — единственный металл в таблице Менделеева, цвет которого отличается от серебристого или серого. Цвет металлов определяется количеством свободных электронов наружной оболочки атома. В атомах меди и золота один свободный электрон на внешней оболочке, что позволяет им поглощать и излучать свет, придавая этим металлам их характерные цвета.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в настоящее время в Украине единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает работу, остается завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Он отметил, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов расположены на востоке страны, и их восстановление будет возможно только после окончания военных действий и обеспечения безопасности.

Пендзин также подчеркнул, что сейчас экспорт металлургической продукции ограничен украинским зерновым коридором.

"Сейчас металл у нас идет по зерновому коридору. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на лом меди в Украине в июне

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 20 июня 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 220 до 260 грн;

Винницкая область — от 200 до 235 грн;

Днепропетровская область — от 200 до 240 грн;

Житомирская область — от 170 до 210 грн;

Закарпатская область — от 180 до 210 грн;

Запорожская область — от 200 до 250 грн;

Ивано-Франковская область — от 175 до 205 грн;

Кировоградская область — от 175 до 195 грн;

Львовская область — от 190 до 215 грн;

Николаевская область — от 190 до 240 грн;

Одесская область — от 190 до 260 грн;

Полтавская область — от 180 до 240 грн;

Сумская область — от 175 до 215 грн;

Тернопольская область — от 180 до 205 грн;

Харьковская область — от 200 до 260 грн;

Хмельницкая область — от 200 до 245 грн;

Черкасская область — от 195 до 230 грн;

Черновицкая область — от 190 до 210 грн;

Черниговская область — от 200 до 230 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в июне. Еще мы собрали цены на чермет, золото и алюминий.

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