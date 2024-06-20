Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 20 червня 2024 року

Виплавка металу. Фото: washingtonpost.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь — дуже необхідний людству метал, і цьому є кілька причин. Насамперед мідь має чудову електро- та теплопровідність, завдяки чому вона використовується у виробництві радіаторів та теплообмінників. Крім того, мідь легко піддається формуванню, що робить її ідеальною для створення найрізноманітніших виробів, від дротів та труб до прикрас. Ще однією важливою властивістю міді є її корозійна стійкість, що робить цей метал довговічним і економічним в експлуатації. Зрештою, мідь добре піддається переробленню, а пункти приймання пропонують непогані гроші за мідний брухт.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у червні.

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Цікаві факти про мідь

За обсягами промислового використання мідь на третьому місці, поступаючись лише залізу та алюмінію. Цей метал застосовується в електропроводці (на неї припадає 60 відсотків всієї міді, що використовується), сантехнічних системах, електроніці, будівництві, виробництві посуду, монет і багатьох інших виробів.

Мідь легко утворює сплави з іншими металами. Вона може взаємодіяти з більшістю металів, включаючи золото, срібло, цинк, олово, алюміній, марганець та залізо. Латунь і бронза — два найбільш відомі мідні сплави. Крім них існують сотні інших сплавів міді, що мають різні властивості.

У 1977 році НАСА запустило в космос "Золоті платівки Вояджера" — дві позолочені мідні грамофонні платівки, що містять зображення та звуки із Землі. Записи включають 115 зображень, вітання 55 мовами та різноманітні звуки природи, такі як дощ, грім, прибій, а також голоси птахів та китів. Ці платівки призначені для передачі історії нашого світу інопланетянам чи майбутнім космічним мандрівникам. Мідні диски були спроєктовані так, щоб зберігати дані в недоторканності протягом мільярда років, можливо, довше, ніж проіснує саме людство.

Люди працюють з міддю вже не менше 10 000 років, що підтверджує відкриття 1991 року льодовикової мумії Еці в Ецтальських Альпах, знайденої із сокирою, що складається на 99,7% з чистої міді.

Крім золота, мідь — єдиний метал у таблиці Менделєєва, колір якого відрізняється від сріблястого чи сірого. Колір металів визначається кількістю вільних електронів зовнішньої оболонки атома. В атомах міді та золота один вільний електрон на зовнішній оболонці, що дозволяє їм поглинати та випромінювати світло, надаючи цим металам їхні характерні кольори.

Яка ситуація з металургією в Україні

На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, наразі в Україні єдиними великим металургійним підприємством, яке продовжує роботу, залишається завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Він зазначив, що більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, і їх відновлення буде можливим лише після закінчення військових дій та забезпечення безпеки.

Пендзин також наголосив, що зараз експорт металургійної продукції обмежений українським зерновим коридором.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на брухт міді в Україні у червні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 20 червня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 220 до 260 грн;

Вінницька область — від 200 до 235 грн;

Дніпропетровська область — від 200 до 240 грн;

Житомирська область — від 170 до 210 грн;

Закарпатська область — від 180 до 210 грн;

Запорізька область — від 200 до 250 грн;

Івано-Франківська область — від 175 до 205 грн;

Кіровоградська область — від 175 до 195 грн;

Львівська область — від 190 до 215 грн;

Миколаївська область — від 190 до 240 грн;

Одеська область — від 190 до 260 грн;

Полтавська область — від 180 до 240 грн;

Сумська область — від 175 до 215 грн;

Тернопільська область — від 180 до 205 грн;

Харківська область — від 200 до 260 грн;

Хмельницька область — від 200 до 245 грн;

Черкаська область — від 195 до 230 грн;

Чернівецька область — від 190 до 210 грн;

Чернігівська область — від 200 до 230 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у червні. Ще ми зібрали ціни на чормет, золото та алюміній.