Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 20 червня 2024 року

Ціни на мідь у червні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів в Україні
Мідь — дуже необхідний людству метал, і цьому є кілька причин. Насамперед мідь має чудову електро- та теплопровідність, завдяки чому вона використовується у виробництві радіаторів та теплообмінників. Крім того, мідь легко піддається формуванню, що робить її ідеальною для створення найрізноманітніших виробів, від дротів та труб до прикрас. Ще однією важливою властивістю міді є її корозійна стійкість, що робить цей метал довговічним і економічним в експлуатації. Зрештою, мідь добре піддається переробленню, а пункти приймання пропонують непогані гроші за мідний брухт.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у червні.
Цікаві факти про мідь
За обсягами промислового використання мідь на третьому місці, поступаючись лише залізу та алюмінію. Цей метал застосовується в електропроводці (на неї припадає 60 відсотків всієї міді, що використовується), сантехнічних системах, електроніці, будівництві, виробництві посуду, монет і багатьох інших виробів.
Мідь легко утворює сплави з іншими металами. Вона може взаємодіяти з більшістю металів, включаючи золото, срібло, цинк, олово, алюміній, марганець та залізо. Латунь і бронза — два найбільш відомі мідні сплави. Крім них існують сотні інших сплавів міді, що мають різні властивості.
У 1977 році НАСА запустило в космос "Золоті платівки Вояджера" — дві позолочені мідні грамофонні платівки, що містять зображення та звуки із Землі. Записи включають 115 зображень, вітання 55 мовами та різноманітні звуки природи, такі як дощ, грім, прибій, а також голоси птахів та китів. Ці платівки призначені для передачі історії нашого світу інопланетянам чи майбутнім космічним мандрівникам. Мідні диски були спроєктовані так, щоб зберігати дані в недоторканності протягом мільярда років, можливо, довше, ніж проіснує саме людство.
Люди працюють з міддю вже не менше 10 000 років, що підтверджує відкриття 1991 року льодовикової мумії Еці в Ецтальських Альпах, знайденої із сокирою, що складається на 99,7% з чистої міді.
Крім золота, мідь — єдиний метал у таблиці Менделєєва, колір якого відрізняється від сріблястого чи сірого. Колір металів визначається кількістю вільних електронів зовнішньої оболонки атома. В атомах міді та золота один вільний електрон на зовнішній оболонці, що дозволяє їм поглинати та випромінювати світло, надаючи цим металам їхні характерні кольори.
Яка ситуація з металургією в Україні
На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, наразі в Україні єдиними великим металургійним підприємством, яке продовжує роботу, залишається завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Він зазначив, що більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, і їх відновлення буде можливим лише після закінчення військових дій та забезпечення безпеки.
Пендзин також наголосив, що зараз експорт металургійної продукції обмежений українським зерновим коридором.
"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.
Ціни на брухт міді в Україні у червні
Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 20 червня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:
Київська область — від 220 до 260 грн;
Вінницька область — від 200 до 235 грн;
Дніпропетровська область — від 200 до 240 грн;
Житомирська область — від 170 до 210 грн;
Закарпатська область — від 180 до 210 грн;
Запорізька область — від 200 до 250 грн;
Івано-Франківська область — від 175 до 205 грн;
Кіровоградська область — від 175 до 195 грн;
Львівська область — від 190 до 215 грн;
Миколаївська область — від 190 до 240 грн;
Одеська область — від 190 до 260 грн;
Полтавська область — від 180 до 240 грн;
Сумська область — від 175 до 215 грн;
Тернопільська область — від 180 до 205 грн;
Харківська область — від 200 до 260 грн;
Хмельницька область — від 200 до 245 грн;
Черкаська область — від 195 до 230 грн;
Чернівецька область — від 190 до 210 грн;
Чернігівська область — від 200 до 230 грн.
Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у червні. Ще ми зібрали ціни на чормет, золото та алюміній.
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