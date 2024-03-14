Цена на нефть превысила 85 долларов за баррель впервые с 7 ноября

Добыча нефти. Фото: energycapitalpower.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Цена майских контрактов на поставку эталонной нефти Brent превысила отметку в 85 долларов за баррель. Это самый высокий уровень стоимости "черного золота" с 7 ноября 2023 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

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Стоимость июньских контрактов на поставки нефти Brent также демонстрирует рост. Цены на них увеличились на 1,48%, достигнув отметки 84,68 доллара за баррель. В то же время котировки июльских контрактов выросли на 1,3%, достигнув уровня в 83,96 доллара за баррель.

Почему дорожает нефть

Эксперты указывают на несколько причин увеличения цен на нефть. Среди них сокращение запасов сырой нефти в США и атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом пишет Bloomberg.

Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке продолжает осложнять экспорт энергоносителей из региона. Нефтяные танкеры вынуждены выбирать более длинные маршруты, чтобы избежать атак со стороны хуситов в Красном море.

Впрочем, по словам аналитиков, существенного удорожания цен "черного золота" ждать не стоит. Они отмечают, что, хотя цены на нефть закрепились на отметке выше 80 долларов за баррель на Лондонской бирже, дальнейшего подорожания может и не произойти.

Напомним, мы писали, что среднесуточные объемы экспорта российской нефти в феврале 2024 года сократились на 250 тысяч баррелей по сравнению с декабрьским пиковым показателем. Объем экспорта нефти из РФ упал до 4,75 миллиона баррелей.

Также мы отмечали, что недавние атаки Сил обороны Украины привели к остановке работы трех главных нефтеперерабатывающих заводов в России. По данным СМИ, эти объекты составляют около 12% мощностей РФ.