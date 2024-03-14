Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Цены на нефть рекордно выросли — в чем причина arrow

Цены на нефть рекордно выросли — в чем причина

14 марта 2024 17:56
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цена на нефть превысила 85 долларов за баррель впервые с 7 ноября
Добыча нефти. Фото: energycapitalpower.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Цена майских контрактов на поставку эталонной нефти Brent превысила отметку в 85 долларов за баррель. Это самый высокий уровень стоимости "черного золота" с 7 ноября 2023 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Читайте также:

Стоимость июньских контрактов на поставки нефти Brent также демонстрирует рост. Цены на них увеличились на 1,48%, достигнув отметки 84,68 доллара за баррель. В то же время котировки июльских контрактов выросли на 1,3%, достигнув уровня в 83,96 доллара за баррель.

Почему дорожает нефть

Эксперты указывают на несколько причин увеличения цен на нефть. Среди них сокращение запасов сырой нефти в США и атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом пишет Bloomberg.

Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке продолжает осложнять экспорт энергоносителей из региона. Нефтяные танкеры вынуждены выбирать более длинные маршруты, чтобы избежать атак со стороны хуситов в Красном море.

Впрочем, по словам аналитиков, существенного удорожания цен "черного золота" ждать не стоит. Они отмечают, что, хотя цены на нефть закрепились на отметке выше 80 долларов за баррель на Лондонской бирже, дальнейшего подорожания может и не произойти.

Напомним, мы писали, что среднесуточные объемы экспорта российской нефти в феврале 2024 года сократились на 250 тысяч баррелей по сравнению с декабрьским пиковым показателем. Объем экспорта нефти из РФ упал до 4,75 миллиона баррелей.

Также мы отмечали, что недавние атаки Сил обороны Украины привели к остановке работы трех главных нефтеперерабатывающих заводов в России. По данным СМИ, эти объекты составляют около 12% мощностей РФ.

цены на топливо
топливо
нефть
цены
рынок топлива

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше