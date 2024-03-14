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Ціни на нафту рекордно зросли — в чому причина

14 березня 2024 17:56
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціна на нафту перевищила 85 доларів за барель уперше з 7 листопада
Видобуток нафти. Фото: energycapitalpower.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Ціна травневих контрактів на постачання еталонної нафти Brent перевищила позначку 85 доларів за барель. Це є найвищим рівнем вартості "чорного золота" з 7 листопада 2023 року.

Про це свідчать дані торгів на Лондонській біржі ICE.

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Наразі вартість червневих контрактів на постачання нафти Brent також демонструє зростання. Ціни на них збільшившись на 1,48%, сягнувши позначки 84,68 долара за барель. Водночас котирування липневих контрактів зросли на 1,3%, сягнувши рівня у 83,96 долара за барель.

Чому дорожчає нафта

Експерти вказують на кілька причин збільшення цін на нафту. Серед них скорочення запасів сирої нафти в США та атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи. Про це пише Bloomberg.

Крім того, конфлікт на Близькому Сході продовжує ускладнювати експорт енергоносіїв із регіону. Нафтові танкери змушені обирати довші маршрути, щоб уникнути атак із боку хуситів у Червоному морі.

Втім, за словами аналітиків, істотного здорожчання цін на "чорне золото" чекати не варто. Вони зазначають, що, хоча ціни на нафту закріпилися на позначці вище 80 доларів за барель на Лондонській біржі, подальшого здорожчання може й не відбутись.

Нагадаємо, ми писали, що середньодобові обсяги експорту російської нафти у лютому 2024 року скоротилися на 250 тисяч барелів порівняно з грудневим піковим показником. Обсяг експорту нафти з РФ впав до 4,75 мільйона барелів.

Також ми зазначали, що нещодавні атаки Сил оборони України призвели до зупинки роботи трьох головних нафтопереробних заводів в Росії. За даними ЗМІ, ці об'єкти становлять близько 12% потужностей РФ.

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