Цены на аренду в Киеве в марте 2024 года. Сколько стоит снять квартиру в Киеве

Новостройки Киева. Фото: dom.ria.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Цены на аренду квартир в Киеве никогда не были низкими. Все-таки — это столица Украины — центр социальной и экономической жизни страны. В первых месяцах вторжения РФ стоимость аренды квартир в столице несколько упала, однако на данный момент она не только восстановилась до довоенного уровня, но и существенно выросла. Однако не стоит унывать. В Киеве все еще можно найти жилье, которое будет одновременно комфортно и доступно по цене.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на аренду в Киеве в марте 2024 года, сколько стоит снять жилье в столице и в каких районах сдают самые дешевые квартиры.

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Какие цены на аренду в Киеве в 2024 году

По данным маркетплейса DIM.RIA, стоимость квартир в Киеве в феврале 2024 года увеличилась на 4,3% по сравнению с декабрем 2023 года. При этом цены выросли практически на все виды жилья. Так, стоимость однокомнатных квартир выросла на 2,36%; двухкомнатных — на 3,13%, а четырехкомнатных — на 13%. При этом цены на трехкомнатные квартиры несколько снизились.

Средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве по состоянию на март 2024 года. Фото: DIM.RIA

Высокие цены на аренду квартир по-прежнему сохраняются в Печерском районе. Так, за однокомнатную квартиру там приходится платить в среднем 23 434 гривны. На втором месте по традиции остается Шевченковский район, где средняя цена за однокомнатную квартиру составляет 20 316 гривен.

Средняя стоимость аренды квартиры в Киеве по районам по состоянию на март 2024 года. Фото: DIM.RIA

Низкие тарифы на аренду квартир наблюдаются в Деснянском районе. По аналитическим данным, однокомнатное жилье там доступно даже за 3400 гривен, а аренда четырехкомнатной будет стоить 15 тысяч гривен.

В то же время, по статистическим данным платформы для выбора квартир на рынке жилья в Украине ЛУН, средняя цена однокомнатной квартиры в столице в марте в среднем составляет 13 тысяч гривен; двухкомнатной — 17 тысяч гривен.

Самая высокая стоимость аренды, как и по данным DIM.RIA, в Печерском районе – 28 700 грн. На втором городе идет Шевченковский район со средними ценами на аренду в 18 тысяч гривен.

Средняя стоимость аренды квартиры в Киеве по районам по состоянию на март 2024 года. Фото: ЛУН

Согласно данным платформы объявлений M2bomber, в марте 2024 года медианная арендная плата в Киеве составляет 14 115 грн за 1-комнатную квартиру, 16 632 грн - за 2-комнатную и 20 172 грн - за 3-комнатную квартиру в столице. При этом как можно увидеть на графике ниже, в 2024 году стоимость аренды квартир в Киеве постепенно растет.

Медианная арендная плата в Киеве в марте 2024 года. Фото: M2bomber

Квартиры, сдающиеся в аренду в Киеве и цены на них

1-комнатная квартира на левом берегу

Первая квартира из нашего списка находится возле станции метро "Лесная" и "Дарынка". Ее площадь составляет 30 кв. В помещении есть отдельная кухня и санузел с ванной. Квартира полностью меблирована и оборудована необходимой бытовой техникой: плазменный телевизор, стиральная машина, микроволновка, варочная поверхность, холодильник, бойлер и кондиционер с функцией обогрева и охлаждения. В квартире есть Wi-Fi и Smart-TV, а также система "умный дом".

Поблизости расположен гипермаркет "Ашан", также есть парковка. Территория вокруг дома благоустроена, есть охрана и круглосуточное видеонаблюдение. Также в доме есть обустроенное бомбоубежище. Недалеко от дома есть продуктовый магазин, кафе для жильцов и место для гриля.

Стоимость аренды: 8 200 грн.

Объявления по аренде 1-комнатной квартиры на левом берегу. Фото: OLX

1-комнатная квартира с раздельной планировкой

Следующая квартира сдается в аренду в ЖК "Вудлайн", расположенном недалеко от метро станции метро "Теремки" (сейчас не работает). В квартире раздельная планировка: гостиная, просторная кухня-холл и отдельная комната. Лоджия застеклена и утеплена. Дом заселен полтора года назад.

Квартира полностью укомплектована мебелью и качественной бытовой техникой. Здесь есть двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, большой шкаф, комод, кондиционер, бойлер, варочная поверхность, духовой шкаф, холодильник и стиральная машина. Также есть Wi-Fi и Smart-TV. С квартиры открывается красивый пейзаж.

Рядом с домом находится вся необходимая инфраструктура, включая магазины "Фора", "АТБ", отделения "Новой почты" и "Укрпочты", а также фитнес-центр и другие удобства. Территория дома огорожена, также есть бесплатная парковка.

Стоимость аренды: 9 000 грн.

Объявления по аренде 1-комнатной квартиры с раздельной планировкой. Фото: OLX

2-комнатная квартира-студия

В Соломенском районе сдается 2-комнатная квартира в хорошем состоянии. Апартаменты полностью оборудованы мебелью и всей необходимой бытовой техникой: холодильник, кондиционер, микроволновка, варочная панель и духовой шкаф. Автор объявления отмечает, что соседи спокойны и порядочны, а в комнатах хорошее естественное освещение. Расположение квартиры удобное: рядом остановки общественного транспорта, а также магазины, аптеки, киоски и банкоматы.

Стоимость аренды: 11 500 грн.

Объявления по аренде 2-комнатной квартиры-студии. Фото: OLX

1-комнатная смарт-кв. артира в центре Киева

Еще одна смарт-квартира предлагается в долгосрочную аренду дома рядом со станцией метро "Олимпийская". По словам автора объявления, в квартире выполнен качественный ремонт. В квартире есть необходимая мебель и бытовая техника. Дом выполнен из кирпича, в подъездах чистота, есть консьерж и два лифта. До метро станции "Олимпийская" всего 3 минуты пешком. Во дворе дома есть парковка. Рядом расположены костёл, сквер, школа и детский сад.

Стоимость аренды: 13 000 грн.

Объявления по аренде 1-комнатной квартиры в центре Киева. Фото: OLX

Современная 1-комнатная квартира-студия

Последняя квартира из нашего списка расположена по адресу: улица Кадетская роща, 10, в жилом комплексе "Медовый".

Она отличается современным ремонтом в стиле loft. Общая площадь составляет 33 квадратных метра: просторная студия с открытым балконом. Вся мебель изготовлена на заказ, включая большой вместительный шкаф, встроенную кухню со всей необходимой техникой и комфортную двуспальную кровать. По желанию есть возможность организовать рабочее пространство у большого окна.

В квартире есть вся нужная кухонная техника, бойлер и стиральная машина. Кроме того, по словам автора объявления, в ближайшее время будет установлен кондиционер и плазменный телевизор. Квартира находится на 19-м этаже, в здании есть три лифта. Жилье обеспечено охраной и видеонаблюдением. В комплексе есть подземный паркинг. Окна выходят в тихий зеленый двор, а не на дорогу.

Рядом находится вся необходимая инфраструктура: супермаркет, отделение "Новой почты", спортивный зал, несколько ресторанов и множество кафе. Также рядом находится конечная остановка троллейбусов и маршруток в разные направления.

Стоимость аренды: 15 000 грн.

Объявления по аренде современной 1-комнатной квартиры-студии. Фото: OLX

Напомним, мы писали, что в Украине создадут Единый государственный реестр адресов . Он станет действенным инструментом борьбы с коррупцией.

Также мы рассказывали, какие страны выбирают украинские граждане для инвестиций в недвижимость . Оказывается, чаще всего украинцы вкладывают деньги в жилье в Польше, Германии и Чехии.