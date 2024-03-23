Ціни на оренду у Києві у березні 2024 року. Скільки коштує зняти квартиру у Києві

Новобудови Києва. Фото: dom.ria.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ціни на оренду квартир у Києві ніколи не були низькими. Все ж таки — це столиця України — центр соціального та економічного життя країни. У перших місяцях вторгнення РФ вартість оренди квартир в столиці дещо впала, проте наразі вона не тільки відновилась до довоєнного рівня, але й досить істотно зросла. Проте не варто сумувати. У Києві все ще можна знайти житло, яке буде одночасно комфортним та доступним за ціною.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на оренду у Києві у березні 2024 року, скільки коштує зняти житло в столиці, та в яких районах здають найдешевші квартири.

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Які ціни на оренду в Києві у 2024 році

За даними маркетплейсу DIM.RIA, вартість квартир у Києві у лютому 2024 року збільшилася на 4,3% в порівнянні с груднем 2023 року. При цьому ціни зросли практично на всі види житла. Так, вартість однокімнатних квартир зросла на 2,36%; двокімнатних — на 3,13%, а чотирикімнатних на 13%. При цьому ціни на трикімнатні квартири дещо знизились

Середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Києві станом березень 2024 року. Фото: DIM.RIA

Найвищі ціни на оренду квартир, як і раніше, зберігаються у Печерському районі. Так, за однокімнатну квартиру там доводиться платити в середньому 23 434 гривні. На другому місці, за традицією, залишається Шевченківський район, де середня ціна за однокімнатну квартиру становить 20 316 гривень.

Середня вартість оренди квартири в Києві за районами станом березень 2024 року. Фото: DIM.RIA

Найнижчі тарифи на оренду квартир спостерігаються у Деснянському районі. За аналітичними даними, однокімнатне житло там доступне навіть за 3 400 гривень, а оренда чотирикімнатної коштуватиме 15 тисяч гривень.

Водночас за статистичними даними платформи для вибору квартир на ринку житла в Україні ЛУН, середня ціна однокімнатної квартири в столиці у березні в середньому становить 13 тисяч гривень; двокімнатної — 17 тисяч гривень.

Найвища вартість оренди, як і за даними DIM.RIA, у Печерському районі — 28 700 грн. На другому місці йде Шевченківський район з середніми цінами на оренду у 18 тисяч гривень.

Середня вартість оренди квартири в Києві за районами станом березень 2024 року. Фото: ЛУН

Згідно з даними платформи оголошень M2bomber, у березні 2024 року медіанна орендна плата в Києві становить 13 947 грн за 1-кімнатну квартиру, 15 878 грн — за 2-кімнатну та 19 884 грн — за 3-кімнатну квартиру у столиці. При цьому, як можна побачити на графіку нижче, у 2024 році вартість оренди квартир у Києві залишається відносно сталою.

Медіанна орендна плата в Києві у березні 2024 року. Фото: M2bomber

Квартири, що здаються в оренду у Києві та ціни на них

1-кімнатна квартира на лівому березі

Перша квартира з нашого списку знаходиться біля станції метро "Лісова" та "Даринку". Її площа складає 30 кв. У помешканні є окрема кухня та санвузол з ванною. Квартира повністю мебльована та обладнана необхідною побутовою технікою: плазмовий телевізор, пральна машина, мікрохвильова піч, варильна поверхня, холодильник, бойлер і кондиціонер з функцією обігріву та охолодження. У квартирі є Wi-Fi та Smart-TV, а також система "розумний дім".

Поблизу розташований гіпермаркет "Ашан", також є парковка. Територія навколо будинку упорядкована, є охорона та цілодобове відеоспостереження. Також у будинку є облаштоване бомбосховище. Неподалік від будинку є продуктовий магазин, кафе для мешканців та місце для гриля.

Вартість оренди: 8 200 грн.

Оголошення з оренди 1-кімнатної квартири на лівому березі. Фото: OLX

1-кімнатна квартира з роздільним плануванням

Наступна квартира здається в оренду у ЖК "Вудлайн", розташованому неподалік метро станції метро "Теремки" (наразі не працює). Помешкання має роздільне планування: окрема вітальня, простора кухня-хол та окрема кімната. Лоджія засклена та утеплена. Будинок заселений півтора роки тому.

Квартира повністю укомплектована меблями та якісною побутовою технікою. Тут є двоспальне ліжко з ортопедичним матрацом, велика шафа, комод, кондиціонер, бойлер, варильна поверхня, духова шафа, холодильник та пральна машина. Також є Wi-Fi та Smart-TV. З квартири відкривається гарний краєвид на околиці.

Поруч із будинком розташована вся необхідна інфраструктура, включаючи магазини "Фора", "АТБ", відділення "Нової пошти" та "Укрпошти", а також фітнес-центр та інші зручності. Територія будинку огороджена, також є безкоштовна парковка.

Вартість оренди: 9 000 грн.

Оголошення з оренди 1-кімнатної квартири з роздільним плануванням. Фото: OLX

2-кімнатна квартира-студія

У Солом'янському районі здається 2-кімнатна квартира в хорошому стані. Помешкання повністю обладнане меблями та всією необхідною побутовою технікою: холодильник, кондиціонер, мікрохвильова піч, варильна панель і духова шафа. Автор оголошення зазначає, що сусіди спокійні та порядні, а в кімнатах гарне природне освітлення. Розташування квартири зручне: поряд зупинки громадського транспорту, а також магазини, аптеки, кіоски та банкомати.

Вартість оренди: 11 500 грн.

Оголошення з оренди 2-кімнатної квартири-студії. Фото: OLX

1-кімнатна смарт-кв артира в центрі Києва

Ще одна смарт-квартира пропонується у довгострокову оренду у будинку поряд зі станцією метро "Олімпійська". За словами автора оголошення, у квартирі виконано якісний ремонт. У квартирі є необхідні меблі та побутова техніка. Будинок виконаний з цегли, в під'їздах чистота, є консьєрж та два ліфти. До метро станції "Олімпійська" лише 3 хвилини пішки. У подвір'ї будинку є парковка. Поруч розташовані костел, сквер, школа та дитячий садок.

Вартість оренди: 13 000 грн.

Оголошення з оренди 1-кімнатної квартири в центрі Києва. Фото: OLX

Сучасна 1-кімнатна квартира-студія

Остання квартира з нашого списку розташована за адресою: вулиця Кадетський гай, 10, у житловому комплексі "Медовий".

Вона відрізняється сучасним ремонтом у стилі loft. Загальна площа складає 33 квадратні метри: простора студія з відкритим балконом. Всі меблі виготовлені на замовлення, включаючи велику містку шафу, вбудовану кухню з усією необхідною технікою і комфортне двоспальне ліжко. За бажанням є можливість організувати робочий простір біля великого вікна.

У квартирі є вся потрібна кухонна техніка, бойлер та пральна машина. Крім того, за словами автора оголошення, найближчим часом буде встановлено кондиціонер та плазмовий телевізор. Квартира знаходиться на 19-му поверсі, в будівлі є три ліфти. Помешкання забезпечене охороною та відеоспостереженням. У комплексі є підземний паркінг. Вікна виходять у тихе зелене подвір'я, а не на дорогу.

Поруч розташована вся необхідна інфраструктура: супермаркет, відділення "Нової пошти", спортивний зал, кілька ресторанів та безліч кафе. Також поряд знаходиться кінцева зупинка тролейбусів та маршруток у різні напрямки.

Вартість оренди: 15 000 грн.

Оголошення з оренди сучасної 1-кімнатної квартири-студії. Фото: OLX

Нагадаємо, ми писали, що в Україні створять Єдиний державний реєстр адрес. Він стане дієвим інструментом для боротьби з корупцією.

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