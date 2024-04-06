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Цены на топливо могут вырасти до 65 грн за литр — эксперт назвал причины повышения

6 апреля 2024 16:10
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В Украине могут вырасти цены на бензин — на сколько и по каким причинам
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цена на бензин в Украине может резко повыситься. Это может произойти, если Иран нанесет удар по Израилю, что повлечет за собой рост цен на нефть.

Повышение цен на бензин прогнозирует основатель и эксвладелец АЗС Prime и участник топливного рынка Дмитрий Леушкин на своей странице в Facebook.

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Эксперт написал, что в Украине могут поднять цену на бензин до 65 грн за литр.

"Вскоре вполне вероятный удар Ирана по Израилю и нефть по 100+ за баррель. При этом раскладе у нас до 65 грн за литр бензина", — написал он.

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Источник: скриншот

Накануне несколько источников, в частности Vox News, сообщили о намерении Ирана нанести удар по Израилю в отместку за бомбардировку иранского консульства в Сирии. По данным ЦРУ, обнародованным американскими СМИ, Тегеран планирует провести массированное нападение с использованием беспилотников и баллистических ракет, а сама атака должна состояться до конца праздника Рамадан.

Какие сейчас цены на топливо в Украине

В начале апреля цены на бензин марки А95+ в Украине колеблются от 52,50 до 59,99 грн за литр; А95 — от 49,90 до 57,49 грн за литр; А92 — от 49,98 до 53,98 грн за литр; и на дизельное топливо — от 48,00 до 58,99 гривен за литр.

Что еще нужно знать

Напомним, Соединенные Штаты Америки находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможной атаки Ирана на израильские или американские активы в регионе. Там считают, что это может произойти в ответ на удар Израиля по иранскому посольству в Сирии.

Мы также писали, что российские нефтяные компании сталкиваются с трудностями в проведении ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах из-за санкций, вводимых западными странами. Эти проблемы усугубляются из-за атак украинских беспилотников.

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