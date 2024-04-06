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Ціни на пальне можуть зрости до 65 грн за літр — експерт назвав причини підвищення

6 квітня 2024 16:10
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Ірина Шпак
редактор
В Україні можуть зрости ціни на бензин — на скільки і за яких причин
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ціна на бензин в Україні може різко підвищитись. Це може статися, якщо Іран завдасть удару по Ізраїлю, що спричинить зростання цін на нафту.

Підвищення цін на бензин прогнозує засновник і ексвласник АЗС Prime та учасник паливного ринку Дмитро Льоушкін на своїй сторінці у Facebook.

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Екперт написав, що в Україні можуть підвищити ціну на бензин до 65 грн за літр.

"Незабаром цілком імовірний удар Ірану по Ізраїлю і нафта по 100+ за барель. При цьому розкладі у нас до 65 грн за літр бензину", — написав він.

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Джерело: скриншот

Напередодні декілька джерел, зокрема Vox News, повідомили про намір Ірану нанести удар по Ізраїлю в помсту за бомбардування іранського консульства в Сирії. За даними ЦРУ, які оприлюднили американські ЗМІ, Тегеран планує провести масований напад з використанням безпілотників і балістичних ракет, а сама атака має відбутися до кінця свята Рамадан.

Які зараз ціни на пальне в Україні

На початку квітня ціни на бензин марки А95+ в Україні коливаються в діапазоні від 52,50 до 59,99 грн за літр; А95 — від 49,90 до 57,49 грн за літр; А92 — від 49,98 до 53,98 грн за літр; і на дизельне паливо — від 48,00 до 58,99 грн за літр.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки перебувають у стані підвищеної готовності через можливу атаку Ірану на ізраїльські або американські активи в регіоні. Там вважають, що це може відбутися у відповідь на удар Ізраїлю по іранському посольству в Сирії.

Ми також писали, що російські нафтові компанії стикаються з труднощами у проведенні ремонтних робіт на нафтопереробних заводах через санкції, які запроваджуються західними країнами. Ці проблеми посилюються через атаки українських безпілотників.

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Ціни на пальне

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