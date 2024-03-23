Цены на топливо в Украине по состоянию на 24 марта — сколько стоит бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция в Киеве. Фото: ЕРА

На автозаправках Украины за последние сутки обновили цены на топливо. Стоимость бензина осталась на уровне предыдущего дня. Цены на дизельное горючее и автогаз также не изменились.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 24 марта 2024 года. Фото: pro-consulting.ua

По данным мониторингового сайта, 24 марта средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа выглядит так:

A-95+ — 56,57 грн/л;

А-95 — 53,15 грн/л;

А-92 — 49,91 грн/л;

дизельное топливо — 53,50 грн/л;

сжиженный газ — 27,99 грн/л.

A-95+ — 55,58 грн/л,

А-95 — 51,95 грн/л,

бензин А-92 — 48,86 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — 52,30 грн/л,

сжиженный газ — 27,83 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 24 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

24 марта горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 58,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 51,76 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС "Маркет" и на АЗС VostokGaz - 49,49 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,24 грн/л, дешевле всего на АЗС RLS — 48,40 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,69 грн/л, на Shell — 28,38 грн/л.

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