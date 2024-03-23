Цены на топливо в Украине по состоянию на 24 марта — сколько стоит бензин, газ и дизель

Цены на топливо — сколько будет стоить бензин завтра
На автозаправках Украины за последние сутки обновили цены на топливо. Стоимость бензина осталась на уровне предыдущего дня. Цены на дизельное горючее и автогаз также не изменились.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем 24 марта вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 24 марта
По данным мониторингового сайта, 24 марта средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа выглядит так:
- A-95+ — 56,57 грн/л;
- А-95 — 53,15 грн/л;
- А-92 — 49,91 грн/л;
- дизельное топливо — 53,50 грн/л;
- сжиженный газ — 27,99 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 55,58 грн/л,
- А-95 — 51,95 грн/л,
- бензин А-92 — 48,86 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — 52,30 грн/л,
- сжиженный газ — 27,83 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 24 марта
24 марта горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 58,99 грн/л соответственно.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 51,76 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС "Маркет" и на АЗС VostokGaz - 49,49 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,24 грн/л, дешевле всего на АЗС RLS — 48,40 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,69 грн/л, на Shell — 28,38 грн/л.
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