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Ціни на пальне — скільки буде коштувати бензин завтра

23 березня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 24 березня — скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправна станція у Києві. Фото: ЕРА
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На автозаправках України за останню добу оновили ціни на пальне. Вартість бензину залишилась на рівні попереднього дня. Ціни на дизельне пальне та автогаз також не змінилися.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 24 березня 2024 року. Фото: pro-consulting.ua

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 24 березня

За даними моніторингового сайту, 24 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу виглядає так:

  • A-95+ — 56,57 грн/л;
  • А-95 — 53,15 грн/л;
  • А-92 — 49,91 грн/л;
  • дизельне пальне — 53,50 грн/л;
  • скраплений газ — 27,99 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 55,58 грн/л,
  • А-95 —  51,95 грн/л,
  • бензин А-92 — 48,86 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — 52,30 грн/л,
  • скраплений газ — 27,83 грн/л.
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Ціни на пальне в Україні станом на 24 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 24 березня

24 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 51,76 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" та на АЗС VostokGaz — 49,49 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 53,24 грн/л, найдешевше на АЗС RLS — 48,40 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,69 грн/л, на Shell — 28,38 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми писали, що В Україні розпочнуться продажі мінівена Lexus LM. Авто продаватимуть в Україні з гібридною силовою установкою на 250 к.с., повним приводом і салоном на чотири або сім місць. 

М и також розповідали, що означають цифри та літери на шинах авто. Вміння читати надписи на шині є ефективним способом отримати оптимальну безпеку та продуктивність їзди на машині.

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