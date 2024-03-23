Ціни на пальне в Україні станом на 24 березня — скільки коштує бензин, газ та дизель

Автозаправна станція у Києві. Фото: ЕРА

На автозаправках України за останню добу оновили ціни на пальне. Вартість бензину залишилась на рівні попереднього дня. Ціни на дизельне пальне та автогаз також не змінилися.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 24 березня 2024 року. Фото: pro-consulting.ua

За даними моніторингового сайту, 24 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу виглядає так:

A-95+ — 56,57 грн/л;

А-95 — 53,15 грн/л;

А-92 — 49,91 грн/л;

дизельне пальне — 53,50 грн/л;

скраплений газ — 27,99 грн/л.

A-95+ — 55,58 грн/л,

А-95 — 51,95 грн/л,

бензин А-92 — 48,86 грн/л.

Інші види пального:

дизель — 52,30 грн/л,

скраплений газ — 27,83 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 24 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

24 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 51,76 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" та на АЗС VostokGaz — 49,49 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 53,24 грн/л, найдешевше на АЗС RLS — 48,40 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,69 грн/л, на Shell — 28,38 грн/л.

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