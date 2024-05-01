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Цены на горючее в Украине — какие цены будут завтра на АЗС

1 мая 2024 22:45
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Бригадир София
редактор
Цены на топливо в Украине на 1 мая — сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
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Бригадир София
редактор

Цены на горючее на АЗС Украины не изменились. Цены на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ не отличаются от тех, что были вчера, и продолжают быть стабильными.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 1 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 1 мая

По данным мониторингового сайта, 1 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,38 грн/л;
  • А-95 — 55,73 грн/л;
  • А-92 — 52,55 грн/л;
  • дизельное топливо — 54,08 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,44 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 58,43 грн/л;
  • А-95 — 54,99 грн/л;
  • А-92 — 51,86 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 54,28 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,8 грн/л.
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Цены на топливо в Украине на 1 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 1 мая

1 мая топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС ОККО, SOCAR и WOG — по 61,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 54,28 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 51,97 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,74 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,98 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 28,61 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, мы писали, как правильно ездить по плохим весенним дорогам, чтобы уберечь автомобиль. Иногда всем водителям приходится ездить по плохим дорогам — разбитым асфальтным или вообще без покрытия. Для каждого из видов существует своя методика преодоления, помогающая уберечь машину от поломок.

Раньше мы рассказывали, когда следует менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно. Также объясняли, почему не следует заливать специальные присадки в двигатель автомобиля.

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