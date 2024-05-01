Ціни на пальне в Україні станом на 1 травня — скільки коштує бензин, газ та дизель

Ціни на пальне в Україні — які ціни будуть завтра на АЗС
Ціни на пальне на АЗС Україні не змінилися. Ціни на бензин, дизельне паливо та скраплений газ не відрізняються від тих, що були вчора, та продовжують бути стабільними.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне 1 травня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 1 травня
За даними моніторингового сайту, 1 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,38 грн/л;
- А-95 — 55,73 грн/л;
- А-92 — 52,55 грн/л;
- дизельне пальне — 54,08 грн/л;
- скраплений газ — 27,44 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 58,43 грн/л;
- А-95 — 54,99 грн/л;
- А-92 — 51,86 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 54,28 грн/л;
- скраплений газ — 27,8 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 1 травня
1 травня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС ОККО, SOCAR та WOG — по 61,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 54,28 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 51,97 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,74 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 28,98 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 28,61 грн/л.
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