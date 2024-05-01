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Ціни на пальне в Україні — які ціни будуть завтра на АЗС

1 травня 2024 22:45
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Бригадир Софія
редактор
Ціни на пальне в Україні станом на 1 травня — скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
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Бригадир Софія
редактор

Ціни на пальне на АЗС Україні не змінилися. Ціни на бензин, дизельне паливо та скраплений газ не відрізняються від тих, що були вчора, та продовжують бути стабільними.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 1 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 1 травня

За даними моніторингового сайту, 1 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,38 грн/л;
  • А-95 — 55,73 грн/л;
  • А-92 — 52,55 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,08 грн/л;
  • скраплений газ — 27,44 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 58,43 грн/л;
  • А-95 — 54,99 грн/л;
  • А-92 — 51,86 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 54,28 грн/л;
  • скраплений газ — 27,8 грн/л.
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Ціни на пальне в Україні станом на 1 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 1 травня

1 травня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС ОККО, SOCAR та WOG — по 61,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 54,28 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 51,97 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,74 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,98 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 28,61 грн/л.

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Нагадаємо, ми писали, як правильно їздити поганими весняними дорогами, щоб вберегти автомобіль. Інколи всім водіям доводиться їздити поганими дорогами — розбитими асфальтовими або взагалі без покриття. Для кожного з видів існує своя методика подолання, що допомагає вберегти машину від поломок.

Раніше ми розповідали, коли слід міняти моторну оливу, щоб двигун авто працював безперебійно. Також пояснювали, чому не варто заливати спеціальні присадки у двигун автомобіля.

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