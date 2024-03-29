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Цены на топливо в Украине — какой будет стоимость бензина завтра

29 марта 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 30 марта - сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Украине обновили цены на топливо. Стоимость бензина за последние сутки не претерпела изменений. Цена на автогаз и дизельное горючее также осталась на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 30 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 30 марта

По данным мониторингового сайта, 30 марта средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа выглядит так:

  • A-95+ — 57,03 грн/л;
  • А-95 — 53,52 грн/л;
  • А-92 — 50,52 грн/л;
  • дизельное топливо — 53,79 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,07 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 56,47 грн/л;
  • А-95 — 53,06 грн/л;
  • А-92 — 49,83 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 53,42 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,88 грн/л.
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Цены на топливо в Украине на 30 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 30 марта

30 марта горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 58,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 52,37 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Автотранс" — 53,47 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal и RLS — 48,90 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, мы писали, как избавиться от царапин под дверными ручками авто. Царапины от ногтей под дверными ручками автомобиля появляются ниоткуда, но, к сожалению, самостоятельно никуда не исчезают.  

М   и также рассказывали о рейтинге самых экономичных бензиновых авто в 2024 году. Десятки наиболее экономически эффективных бензиновых автомобилей потребляют менее 5 литров топлива на 100 км пробега. Интересно, что среди попавших в рейтинг машин, только одна — Toyota Aygo X — не является мягким гибридом (MHEV).

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