Ціни на пальне в Україні станом на 30 березня — скільки коштує бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні оновили ціни на пальне. Вартість бензину упродовж останньої доби не зазнала змін. Ціна на автогаз та дизельне пальне також залишилася на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 30 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового сайту, 30 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 57,03 грн/л;

А-95 — 53,52 грн/л;

А-92 — 50,52 грн/л;

дизельне пальне — 53,79 грн/л;

скраплений газ — 28,07 грн/л.

A-95+ — 56,47 грн/л;

А-95 — 53,06 грн/л;

А-92 — 49,83 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 53,42 грн/л;

скраплений газ — 27,88 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 30 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

30 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 52,37 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Автотранс" — 53,47 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal та RLS — 48,90 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

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