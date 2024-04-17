Цены на топливо в Украине по состоянию на 18 апреля — сколько стоит бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинских АЗС изменились цены на топливо. Бензин марки А-95 подорожал на 2 копейки, а стоимость автогаза выросла на 1 копейку в среду, 17 апреля. В то же время упала цена на бензин А-95+ и А-92. Стоимость дизтоплива не изменилась с предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о горючем 18 апреля вас интересует больше всего:

Цены на топливо в Украине на 18 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового сайта, 18 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 57,81 грн/л;

А-95 — 54,39 грн/л;

А-92 — 51,43 грн/л;

дизельное топливо — 54,52 грн/л;

сжиженный газ — 27,99 грн/л.

A-95+ — 57,67 грн/л;

А-95 — 54,16 грн/л;

А-92 — 51,22 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 54,36 грн/л;

сжиженный газ — 27,98 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 17 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

18 апреля топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 59,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 53,45 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 50,45 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,87 грн/л, дешевле всего на АЗС RLS — 50,40 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л

Напомним, в Украине наблюдается рост цен на автотопливо. В последний месяц бензин и дизель подорожали в среднем на 1,5 гривны за литр. Предполагается, что цена бензина может вырасти до 60 гривен.

Мы также писали, что Украина в "войне выходного дня" может получить как плюсы, так и минусы своего нынешнего положения. С одной стороны, атака на Израиль заставит Палату представителей Конгресса США разблокировать вопросы помощи двум нашим странам, с другой — в мире начнут расти цены на нефть, которые имеются в пользу России.