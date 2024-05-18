Стоимость пшеницы существенно выросла — цены на зерновые в Украине по состоянию на 18 мая 2024 года

Уборка урожая. Фото: Bloomberg

Цены на пшеницу в Украине стремительно растут, а за последнюю неделю этот тренд стал особенно заметным. Стоимость этой стратегически важной культуры повысилась почти на 400 грн, вызывая общую обеспокоенность среди аграрных производителей и экспортеров.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 18 мая.

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По состоянию на 18 мая стоимость этой зерновой культуры составляет 6 963 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 18 мая. Фото: tripoli.land

Цена на пшеницу стремительно растет. Так, в минувшие выходные пшеница стоила 6 599 грн за тонну. В понедельник, 13 мая, стоимость пшеницы составила 6 600 грн за тонну, а во вторник, 14 мая, цена за тонну выросла до 6 708 грн. В среду, 15 мая, тонна пшеницы стоила 6 744 грн за тонну. В четверг, 16 мая, стоимость пшеницы выросла до 6 909 грн за тонну, однако в пятницу она достигла своего недельного максимума и составила 6 963 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

По словам экономиста Андрея Новака, на восстановление разрушенных Россией сельскохозяйственных активов потребуется от 56 до 60 миллиардов долларов. Впрочем, даже несмотря на огромные потери, аграрный сектор Украины продолжает восстанавливаться.

Как отметил эксперт, в прошлом году произошел рост как посевных площадей, так и объемов собранного урожая.

"В этом году, несмотря на то, что посевная кампания проходит под ударами КАБов, ее темпы и площади находятся на уровне прошлого года", — добавил Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на кукурузу и ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и сои.

Мы также писали, что гуманитарный коридор Черным морем функционирует уже почти 9 месяцев и продолжает снабжать страны мира продукцией украинских аграриев. За все время работы из портов Большой Одессы было экспортировано около 45 миллионов грузов.