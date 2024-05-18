Вартість пшениці суттєво зросла — ціни на зернові в Україні станом на 18 травня 2024 року

Збирання врожаю. Фото: Bloomberg

Ціни на пшеницю в Україні стрімко зростають, а за останній тиждень цей тренд став особливо виразним. Вартість цієї стратегічно важливої культури підвищилася майже на 400 грн, викликаючи загальне занепокоєння серед аграрних виробників та експортерів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 18 травня.

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Станом на 18 травня вартість цієї зернової культури становить 6 963 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 18 травня. Фото: tripoli.land

Ціна на пшеницю стрімко зростає. Так, на минулих вихідних пшениця коштувала 6 599 грн за тонну. У понеділок, 13 травня, вартість пшениці становила 6 600 грн за тонну, а у вівторок, 14 травня, ціна за тонну зросла до 6 708 грн. У середу, 15 травня, тонна пшениці коштувала 6 744 грн за тонну. У четвер, 16 травня, вартість пшениці зросла до 6 909 грн за тонну, проте у п'ятницю вона сягнула свого тижневого максимуму і становила 6 963 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

За словами економіста Андрія Новака, на відновлення зруйнованих Росією сільськогосподарських активів потрібно буде від 56 до 60 мільярдів доларів. Втім, навіть попри величезні втрати, аграрний сектор України продовжує відновлюватись.

Як зазначив експерт, минулого року відбулось зростання як посівних площ, так і об'ємів зібраного врожаю.

"В цьому році попри те, що посівна кампанія проходить під ударами КАБів, її темпи та площі знаходяться на минулорічному рівні", — додав Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на кукурудзу та ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та сої.

Ми також писали, що гуманітарний коридор Чорним морем функціонує вже майже 9 місяців та продовжує забезпечувати країни світу продукцією українських аграріїв. Так, за весь час роботи з портів Великої Одеси було експортовано близько 45 мільйонів вантажів.