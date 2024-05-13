Пшеница безумно дорожает — цены на зерновые в Украине по состоянию на 13 мая 2024 года

Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Мировые цены на пшеницу выросли до максимума с августа 2023 года. Аналитики связывают этот рост с погодными условиями, в том числе с заморозками, и предполагают дальнейшее повышение стоимости зерновых культур.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Издание пишет, что цены на пшеницу начали расти из-за плохой погоды и войны, которые могут сократить мировые запасы этой зерновой культуры, находящиеся на самом низком уровне почти за десятилетия.

Источник: Министерство сельского хозяйства США; Bloomberg

Долгое время очень высокие урожаи в странах Черноморского бассейна, особенно в России и Украине, сдерживали мировые цены. Стоимость пшеницы оставалась вдвое ниже рекорда, установленного в 2022 году. Однако сейчас цены на фьючерсы достигли максимума.

Согласно данным The Wall Street Journal, цены на пшеницу на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) составляют 649,95 цента США за бушель (около 27,2 кг).

Источник: скриншот

Сколько стоит пшеница в Украине в мае

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 13 мая. Так, сегодня стоимость этой зерновой культуры составляет 6 599 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 13 мая. Фото: tripoli.land

При этом цена на пшеницу за последние дни выросла почти на 200 гривен за тонну. Так, в понедельник, 6 мая, стоимость пшеницы составила 6 387 грн за тонну, а во вторник, 7 мая, одна тонна пшеницы оценивалась в 6 403 грн. Уже через день, 8 мая, стоимость пшеницы выросла до 6 491 грн за тонну. В пятницу, 10 мая, цена этой зерновой культуры достигла отметки в 6 597 грн, а в субботу, 10 мая, стоимость пшеницы выросла до своего недельного максимума в 6 599 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

По мнению экономиста Андрея Новака, украинский аграрный сектор понес значительные убытки из-за российского вторжения. Эти потери включают обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые убытки в активах, блокировку портов, нападения на портовую инфраструктуру и похищение зерновых российскими военными.

"В целом объем прямых потерь аграрного сектора от полномасштабного вторжения Всемирный банк оценил в 70 миллиардов долларов. Из них 10 миллиардов долларов — это прямые потери от активов. В частности, 5,6 миллиарда — это потери от уничтожения сельскохозяйственной техники. Из-за обстрелов и подрывов на минах была уничтожена 181 тысяча единиц аграрной техники", — подчеркнул Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на ячмень и сою. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и подсолнечника.

Также мы писали, что в мае наблюдается убыль количества выгрузки вагонов с зерном в портах Большой Одессы. Их среднее количество ежедневно составляет 1 260, за неделю этот показатель упал на 1,25%.