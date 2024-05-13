Пшениця шалено дорожчає — ціни на зернові в Україні станом на 13 травня 2024 року

Ціни на пшеницю сягнули максимуму — скільки коштує зерно в Україні
Світові ціни на пшеницю зросли до максимуму з серпня 2023 року. Аналітики пов'язують це зростання із погодними умовами, зокрема із заморозками, і передбачають подальше підвищення вартості зернових культур.
Про це повідомляє Bloomberg.
Видання пише, що ціни на пшеницю почали зростати через погану погоду та війну, які можуть скоротити світові запаси цієї зернової культури, що перебувають на найнижчому рівні майже за десятиліття.
Довгий час дуже високі врожаї в країнах Чорноморського басейну, особливо в Україні та Росії, стримували світові ціни. Вартість пшениці залишалася вдвічі нижчою за рекорд, встановлений у 2022 році. Однак зараз ціни на ф'ючерси досягли максимуму.
Згідно з даними The Wall Street Journal, ціни на пшеницю на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) складають 649,95 центів США за бушель (близько 27,2 кг).
Скільки коштує пшениця в Україні у травні
Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 13 травня. Так, сьогодні вартість цієї зернової культури становить 6 599 грн за тонну разом з ПДВ.
При цьому ціна на пшеницю упродовж останніх днів зросла на майже 200 гривень за тонну. Так, у понеділок, 6 травня, вартість пшениці становила 6 387 грн за тонну, а у вівторок, 7 травня, одна тонна пшениці оцінювалась у 6 403 грн. Вже через день, 8 травня, вартість пшениці зросла до 6 491 грн за тонну. У п'ятницю, 10 травня, ціна цієї зернової культури сягнула позначки у 6 597 грн, а у суботу, 10 травня, вартість пшениці зросла до свого тижневого максимуму у 6 599 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.
Як війна з Росією вплинула на експорт зернових
На думку економіста Андрія Новака, український аграрний сектор зазнав значних збитків через російське вторгнення. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки в активах, блокування портів, напади на портову інфраструктуру і викрадення зернових російськими військовими.
"Загалом обсяг прямих втрат аграрного сектору від повномасштабного вторгнення Світовий банк оцінив у 70 мільярдів доларів. З них 10 мільярдів доларів — це прямі втрати від активів. Зокрема 5,6 мільярда — це втрати від знищення сільськогосподарської техніки. Через обстріли та підриви на мінах було знищено 181 тисячу одиниць аграрної техніки", — підкреслив Новак.
Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на ячмінь та сою. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та соняшнику.
Також ми писали, що у травні спостерігається спад кількості вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси. Їхня середня кількість щоденно становить 1 260, за тиждень цей показник впав на 1,25%.
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