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Ціни на пшеницю сягнули максимуму — скільки коштує зерно в Україні

13 травня 2024 06:30
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Ірина Шпак
редактор
Пшениця шалено дорожчає — ціни на зернові в Україні станом на 13 травня 2024 року
Збирання врожаю. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
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Ірина Шпак
редактор

Світові ціни на пшеницю зросли до максимуму з серпня 2023 року. Аналітики пов'язують це зростання із погодними умовами, зокрема із заморозками, і передбачають подальше підвищення вартості зернових культур. 

Про це повідомляє Bloomberg.

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Видання пише, що ціни на пшеницю почали зростати через погану погоду та війну, які можуть скоротити світові запаси цієї зернової культури, що перебувають на найнижчому рівні майже за десятиліття.

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Джерело: Міністерство сільського господарства США; Bloomberg

Довгий час дуже високі врожаї в країнах Чорноморського басейну, особливо в Україні та Росії, стримували світові ціни. Вартість пшениці залишалася вдвічі нижчою за рекорд, встановлений у 2022 році. Однак зараз ціни на ф'ючерси досягли максимуму.

Згідно з даними The Wall Street Journal, ціни на пшеницю на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) складають 649,95 центів США за бушель (близько 27,2 кг). 

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Джерело: скриншот

Скільки коштує пшениця в Україні у травні

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 13 травня. Так, сьогодні вартість цієї зернової культури становить 6 599 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 13 травня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на пшеницю упродовж останніх днів зросла на майже 200 гривень за тонну. Так, у понеділок, 6 травня, вартість пшениці становила 6 387 грн за тонну, а у вівторок, 7 травня, одна тонна пшениці оцінювалась у 6 403 грн. Вже через день, 8 травня, вартість пшениці зросла до 6 491 грн за тонну. У п'ятницю, 10 травня, ціна цієї зернової культури сягнула позначки у 6 597 грн, а у суботу, 10 травня, вартість пшениці зросла до свого тижневого максимуму у 6 599 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

На думку економіста Андрія Новака, український аграрний сектор зазнав значних збитків через російське вторгнення. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки в активах, блокування портів, напади на портову інфраструктуру і викрадення зернових російськими військовими.

"Загалом обсяг прямих втрат аграрного сектору від повномасштабного вторгнення Світовий банк оцінив у 70 мільярдів доларів. З них 10 мільярдів доларів — це прямі втрати від активів. Зокрема 5,6 мільярда — це втрати від знищення сільськогосподарської техніки. Через обстріли та підриви на мінах було знищено 181 тисячу одиниць аграрної техніки", — підкреслив Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на ячмінь та сою. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та соняшнику.

Також ми писали, що у травні спостерігається спад кількості вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси. Їхня середня кількість щоденно становить 1 260, за тиждень цей показник впав на 1,25%.

сільське господарство
гроші
ціни в Україні
зерно
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пшениця

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