Цены на зерновые в Украине по состоянию на 19 мая 2024 года — сколько стоит подсолнечник

Уборка урожая. Фото: УНІАН

Цены на подсолнечник в Украине выросли почти на 800 грн за тонну из-за увеличенного спроса на масличные культуры и ограниченное предложение на рынке. Повлияли также неблагоприятные погодные условия, снизившие урожайность, и повышение расходов на логистику из-за блокады границ.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник на 19 мая 2024 года.

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По состоянию на 19 мая средняя цена подсолнечника в Украине составляет 16 567 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 19 мая 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на подсолнечник за последние дни сильно выросла. Так, с субботы, 11 мая, до понедельника, 13 мая, стоимость подсолнечника составила 15 799 грн за тонну. Во вторник, 14 мая, она выросла до 16 073 грн. В среду, 15 мая, тонна подсолнечника стоила 16 248 грн, а в четверг, 16 мая, цена выросла до 16 279 грн. В пятницу, 17 мая, стоимость тонны подсолнечника составила 16 370 грн, а в субботу, 18 мая, достигла своего недельного максимума — 16 567 грн. Такая средняя цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

По словам экономиста Андрея Новака, украинский аграрный сектор понес серьезные убытки из-за вторжения России. Эти потери включают в себя обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые убытки в активах, блокирование портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна со стороны российских военных.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на кукурузу и ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и сои.

Мы также писали, что порты Большой Одессы продолжают обеспечивать экспорт украинской продукции. По состоянию на 18 мая в акватории Черного моря находится 30 судов, ожидающих очереди загрузки. Среди них 5 химтанкеров.