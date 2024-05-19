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Ціни на соняшник в Україні підскочили на майже 800 грн — скільки коштує зерно у травні

19 травня 2024 06:30
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 19 травня 2024 року — скільки коштує соняшник
Збирання врожаю. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ціни на соняшник в Україні зросли майже на 800 грн за тонну через збільшений попит на олійні культури та обмежену пропозицію на ринку. Вплинули також несприятливі погодні умови, які знизили врожайність, та підвищення витрат на логістику через блокаду кордонів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 19 травня 2024 року.

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Станом на 19 травня середня ціна соняшнику в Україні становить 16 567 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на соняшник в Україні станом на 19 травня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на соняшник упродовж останніх днів сильно зросла. Так, з суботи, 11 травня, до понеділка, 13 травня, вартість соняшнику становила 15 799 грн за тонну. У вівторок, 14 травня, вона зросла до 16 073 грн. У середу, 15 травня, тонна соняшника коштувала 16 248 грн, а у четвер, 16 травня, ціна зросла до 16 279 грн. У п'ятницю, 17 травня, вартість тонни соняшнику становила 16 370 грн, а у суботу, 18 травня, сягнула свого тижневого максимуму — 16 567 грн. Така середня ціна цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

За словами економіста Андрія Новака, український аграрний сектор зазнав серйозних збитків через вторгнення Росії. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки в активах, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна з боку російських військових.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на кукурудзу та ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та сої.

Ми також писали, що порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Станом на 18 травня в акваторії Чорного моря перебуває 30 суден, які очікують черги на завантаження. Серед них 5 хімтанкерів.

сільське господарство
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ціни
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соняшник

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