Цены на зерновые в Украине по состоянию на 1 апреля 2024 года — сколько стоит ячмень

Зерно ячменя. Фото: УНІАН

Цены на ячмень в Украине могут подняться с 1 апреля. Прогнозируется, что этот рост будет связан с рядом факторов, включая погодные условия, спрос на рынке и другие факторы.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 1 апреля 2024 года.

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По состоянию на 1 апреля средняя цена на ячмень в Украине составляет 4 958 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 1 апреля 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю средняя цена на ячмень несколько выросла. В понедельник, 25 марта, тонна ячменя стоила 4 893 гривны, а во вторник, 26 марта, — 4 896 грн. В среду, 27 марта и в четверг, 28 марта, цена на ячмень выросла до 4 935 грн за тонну. В пятницу, 29 марта, тонна ячменя стоила 4 958 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры придерживается и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

В Украине цены на ячмень формируются под влиянием разных факторов. Одним из ключевых факторов есть погодные условия, которые влияют на урожайность и качество урожая. К примеру, неблагоприятная погода может привести к уменьшению урожая и повышению цен на ячмень. Кроме того, спрос на ячмень на внутреннем и внешнем рынках также оказывает влияние на ценовую динамику.

Однако важным фактором, влияющим на цены на ячмень в Украине в последнее время, является блокирование польских границ. Это привело к сложностям в экспорте зерновых культур, включая ячмень, на внешние рынки. Ограничения во внешнеторговых операциях могут создать дефицит на внутреннем рынке и привести к повышению цен на ячмень в Украине.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на кукурузу и сою. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и пшеницы.

Мы также сообщали, что польские фермеры заявили о намерении приостановить акцию протеста на границе с Россией. Она началась в среду, 20 марта, и должна была длиться минимум месяц.